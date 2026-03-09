השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, הודיע היום (שני) ליועצת המשפטית לממשלה כי בכוונתו למנות את עו"ד דוד בבלי ליועץ המשפטי של משטרת ישראל.

במכתב ששלח כתב בן גביר, "הגיע הזמן שבראש מערכי היועמ"ש והתביעות יעמוד אדם ראוי, שאף יאפשר למשטרת ישראל לממש את מדיניות השר והמפכ"ל, ולא ייתן ייעוץ משפטי מוטה ופוליטי, וראוי כי בתפקיד זה ישמש אדם בעל ראייה חדשה וחדה, לטובת פעילותה השוטפת של משטרת ישראל ביעדיה בכלל, ובטיפול בפשיעה במגזר הערבי בפרט".

לדבריו, "במהלך שלוש השנים האחרונות, הייתי עד לפעילותו של עו"ד דוד בבלי, אשר בעשייתו קידם מספר חסר תקדים של חקיקה רלוונטית, והוביל תהליכים ארגוניים נוספים שסייעו לכלל גופי המשרד, ובדגש למשטרת ישראל בתפקידיה השונים".

הוא ציין כי "עו"ד בבלי הוביל תהליכים אלה, לאחר שהכיר ולמד מקרוב את הצרכים והאתגרים של המשטרה, ולאחר שקיים מאות דיונים וישיבות עם גורמים בכירים במשטרת ישראל, לרבות בייעוץ המשפטי - הן של משטרת ישראל והן של המשרד לביטחון לאומי".

בן גביר הוסיף כי לדעתו בבלי מתאים במיוחד לתפקיד. לדבריו, "עו"ד בבלי הוא במשפטן חריף מחשבה וחד לשון, בעל יכולות מוצהרות להניע ולקדם תהליכים לטובת המשטרה והמדינה".

בסיום מכתבו כתב השר כי החליט לעדכן את היועצת המשפטית לממשלה על המהלך, אף שלדבריו החוק אינו מחייב היוועצות בנושא. לדבריו, "נוכח כל האמור, מצאתי כי עו"ד בבלי הוא המועמד הנכון, הראוי והטבעי לתפקיד. על כן, והגם שלא מצאתי כל אזכור בחוק על הצורך בהיוועצות בנושא, הריני לעדכנך על כוונתי למנות את עו"ד דוד בבלי לראש האגף המשפטי במשטרת ישראל".