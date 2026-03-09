תיעוד שהופץ היום (שני) ברשתות החברתיות הצית מחדש את הוויכוח הציבורי סביב גיוס חרדים לצה"ל ועורר זעם בקרב מילואימניקים.

בסרטון, שפורסם בערוץ החרדי "הפרגוד", נראה ראש ישיבת "אורייתא", הרב דוד שפר, מרים כוסית "לחיים" בשדה התעופה בן גוריון לאחר שהצליח להעלות לטיסה כ-90 בחורי ישיבה לנסיעה המסורתית לקברו של רבי אלימלך מליז'נסק בפולין - בעיצומה של המלחמה.

בעקבות הפרסום נשמעה ביקורת ברשתות החברתיות. עשרות גולשים, בהם גם משרתי מילואים, מתחו ביקורת חריפה על עצם הנסיעה ועל העיתוי שלה בעיצומה של המלחמה, וטענו כי הדבר מחדד את תחושת הפער והנטל בין משרתי הצבא לבין חלקים בציבור שאינם נוטלים חלק בלחימה.

האם השכולה ללי דרעי פרסמה בתגובה את תפילתו של רבי אלימלך "אַדְּרַבָּה - וְאַל יַעֲלֶה שׁוּם שנְאָה מֵאֶחָד עַל חֲבֵרו חָלִילָה", והוסיפה, "והמבין יבין".

יועץ התקשורת דביר לוזון, המשרת במילואים, כתב, "הקפיצו אותי למילואים. השארתי בבית אישה שעדיין מתאוששת מהלידה ותינוק בן חודש, ואין לי מושג מתי אראה אותם שוב".

לדבריו, "​אבל העיקר שהרב דוד שפר הטיס 90 בחורים לנפוש בחו"ל. ​בזמן שאנחנו נחנקים מהגעגוע והנשים שלנו קורסות לבד, יש מי שחי בסרט ומבלה בדיוטי פרי. יריקה בפרצוף של כל מילואימניק. פשוט ביזיון".

גם הקומיקאי מתן צור התייחס לפרסום וכתב, "את השבר הזה, שחלקים במגזר החרדי יוצרים בידיים שלהם ממש, אני לא יודע איך נתקן".