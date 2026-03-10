צה"ל פוגע במנגנון הכספים של חזבאללה דובר צה"ל

מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו אתמול (ב') סדרת תקיפות נוספת נגד נכסים ומחסני כספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן", ששימשו למימון הפעילות של ארגון הטרור חיזבאללה.

כספים אלו משמשים את ארגון הטרור לרכישת אמצעי לחימה, אמצעי ייצור והעברת משכורות למחבלי הארגון לטובת פעילות טרור.

התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה הצבאית בארגון הטרור חיזבאללה, זאת בהמשך לתקיפות צה"ל את נכסי האגודה בשבוע שעבר.

מזה שנים, תושבי לבנון נמצאים במשבר כלכלי והומניטרי שמנוצל על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. הארגון מחריף את המשבר של תושבי לבנון ומנצל את מעמדם החלש בצל המשבר על מנת להרחיב את התלות של אזרחי לבנון ולחזק את נוכחותו הצבאית.

בצה"ל מציינים כי ניסיונות השיקום הכלכליים של חיזבאללה והפעילות בסניפי אגודת "אלקרצ' אלחסן" מהווים איום על אזרחי מדינת ישראל.