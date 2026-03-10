נשיא לבנון ג'וזף עאון פרסם היום (שלישי) את יוזמתו להפסקת אש עם ישראל.

הצעתו של הנשיא כוללת ארבעה סעיפים:

כינון הפסקת אש מוחלטת והפסקת כל התקיפות הישראליות ביבשה, באוויר ובים נגד לבנון.

אספקת תמיכה לוגיסטית לכוחות צבא לבנון.

השתלטות של כוחות צבא לבנון על אזורי המתיחות. הצבא יחרים את הנשק של חיזבאללה שיימצא שם.

ישראל ולבנון יתחילו משא ומתן ישיר בחסות בין-לאומית כדי להגיע לביצוע כל הסעיפים הנ"ל.

העיתון "נידאא אלווטן" הלבנוני ציין כי נשיא לבנון עאון עדכן את ארצות הברית ואת צרפת על יוזמתו לפני שפרסם אותה.

לגבי מיקום הפגישות בין המשלחות הישראלית והלבנונית, העיתון ציין את קפריסין, צרפת וושינגטון.