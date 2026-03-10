חמש שחקניות מנבחרת הנשים של איראן בכדורגל קיבלו מקלט מדיני באוסטרליה לאחר שהביעו חשש לשוב לארצן בעקבות מחאה שביצעו במהלך אליפות אסיה.

ההחלטה התקבלה לאחר מספר ימים של לחץ ציבורי והתערבות של גורמים פוליטיים וביטחוניים.

שר הפנים של אוסטרליה, טוני בורק, מסר כי השחקניות הועברו תחילה למקום מאובטח תחת הגנת המשטרה. לאחר מכן אושרו להן ויזות במסגרת התוכנית ההומניטרית של המדינה, המעניקה הגנה לאנשים הנמצאים בסיכון ממשי ומאפשרת להם להתגורר ולעבוד באוסטרליה.

חמש השחקניות שהגישו בקשה למקלט הן פאטמה פסנדידה, זהרה גנברי, זהרה סרבאלי, עטפה רמזאנזאדה ומונה חמודי. לדברי בורק, הן ביקשו להבהיר כי אינן עוסקות בפעילות פוליטית, "הן ספורטאיות שרוצות להיות בטוחות".

השר פרסם הודעה ברשת X ובה כתב, "אמש הודעתי לחמש נשים מנבחרת הכדורגל של איראן שהן מוזמנות להישאר באוסטרליה - ולהיות בטוחות שהן מצאו כאן בית". לדבריו, המגעים בנושא התנהלו במשך מספר ימים.

על פי הרשויות באוסטרליה, ביום שני הודיעו השחקניות כי הן מבקשות להישאר במדינה. באותו יום הן עזבו את המלון שבו שהתה הנבחרת והועברו למקום מסתור, והשר אף נפגש עמן לפני אישור בקשות המקלט.

הסערה סביב הנבחרת החלה במשחק הפתיחה של הטורניר מול דרום קוריאה, שבו הפסידה איראן 3:0. במהלך המשחק נמנעו חלק מהשחקניות מלשיר את ההמנון הלאומי של איראן.

הצעד עורר תגובות חריפות במדינה, ופרשנים שמרנים האשימו את השחקניות בבגידה וקראו להעניש אותן. החשש לשלומן עלה לאחר שהנבחרת הודחה מהטורניר.

ביום ראשון בערב התאספו מאות אוהדים מחוץ לאצטדיון בגולד קוסט והקיפו את האוטובוס של הנבחרת. חלקם קראו להגן על השחקניות מחשש שייפגעו אם יחזרו לאיראן.

הפרשה עוררה גם תגובות בזירה הבינלאומית. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כתב ברשתות החברתיות, "אוסטרליה צריכה לתת להן מקלט. אם לא - ארה"ב תיקח אותן", ובהמשך ציין כי שוחח בנושא עם ראש ממשלת אוסטרליה.

לפי פרסומים שונים, חלק משחקניות הנבחרת עדיין שוקלות את צעדיהן. חלקן מתלבטות האם לבקש מקלט או לחזור לאיראן, בין היתר בשל חשש לבני משפחותיהן שנותרו במדינה.