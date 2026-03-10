לפני כשבוע אירע אסון כבד בבית שמש כאשר טיל פגע במבנה שבו שהתה משפחת כהן בזמן אזעקה. בני המשפחה ירדו למקלט עם הישמע האזעקה, אך בתוך רגעים ספורים פגע הטיל במבנה שמעליהם.

האב, יוסי כהן הי"ד, נהרג במקום. גם אימו ברוריה נהרגה.

ברגע אחד איבדו הילדים את אביהם - עכשיו זו האחריות של כולנו שלא יאבדו גם את הביטחון לעתיד. להצטרפות לקמפיין ולתרומה לחצו כאן>>>

פנינה כהן, אשתו של יוסי, נפצעה קשה ונמצאת עדיין בטיפול רפואי. גם בנה הקטן בן ה-3 נפצע ונזקק לטיפול ממושך. ברגע אחד הפכה פנינה לאלמנה. ברגע אחד נשארו הילדים בלי אבא.

מעבר לכאב העצום, המשפחה נותרה כעת גם עם מציאות קשה מאוד של התמודדות כלכלית ונפשית. שיקום, טיפולים, והחיים עצמם שצריכים להמשיך למרות הכול.

לכן נפתח בימים אלה קמפיין חירום מיוחד שמטרתו לעזור לפנינה ולילדים לעבור את התקופה הקשה ולבנות מחדש את חייהם.

עם ישראל כבר הוכיח פעמים רבות שברגעים כאלה הוא יודע להתאחד, להתגייס ולהיות שם עבור מי שנשאר מאחור.

כעת זו ההזדמנות של כל אחד ואחת לקחת חלק במאמץ הזה.

כל תרומה, קטנה כגדולה, היא עוד יד שמחזיקה את המשפחה הזו ברגע הקשה ביותר של חייה.

ברגע אחד איבדו הילדים את אביהם - עכשיו זו האחריות של כולנו שלא יאבדו גם את הביטחון לעתיד. להצטרפות לקמפיין ולתרומה לחצו כאן>>>

קמפיין חירום לאומי צילום: ללא

יחד נוכל להראות לפנינה ולילדים שהם לא לבד.

