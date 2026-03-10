נשיא ישיבת עטרת ירושלים הרב שלמה אבינר פרסם תשובה לשאלה הלכתית שנשאלה ברשת, העוסקת בשהייה של שלושה חיילים וחיילת אחת ברכב צבאי מסוג האמר, כאשר החיילת משמשת נהגת או פרמדיקית.

לדבריו, מצב זה אסור מבחינה הלכתית. האיסור אינו נובע בהכרח רק מדיני ייחוד. הוא ציין כי לפי חלק מהפוסקים האשכנזים מותר ייחוד של אישה ושלושה גברים, בעוד שלפי פסיקת השולחן ערוך הספרדים אוסרים זאת.

עם זאת כתב כי במקרה כזה מדובר במצב שבו קיימת קרבה וחברות בין החיילים והחיילת, ולכן חל איסור נוסף. לדבריו, "כאשר 'גס לבו', הדבר אסור".

עוד הוסיף כי שהייה משותפת ממושכת יוצרת מציאות שקשה להימנע בה מדיבור, צחוק ושיחה מרובה בין גברים לנשים, דברים שנאסרו בהלכה במטרה להרחיק אדם מן העבירה.

בדבריו הביא משל מדברי חז"ל על אדם שקנה לבנו חנות בשמים ברחוב בתי בושת ולאחר מכן כעס עליו שנכשל. לדבריו, אין לצפות מאדם לעמוד בניסיון כאשר הוא מוצב מראש בסביבה כזו.

הרב אבינר הדגיש כי אין מדובר בטענה כלפי החיילת או החיילים עצמם, אך לדבריו המציאות עצמה עלולה להביא למכשול. הוא ציין כי יש לפעול כדי למנוע מצבים כאלה במסגרת השירות הצבאי.

לדבריו, חיילים יכולים לבקש שלא להימצא במצב כזה, ואם אינם נענים עליהם לעמוד על כך גם אם הדבר גורר עימות עם המפקדים. הוא הוסיף כי אם מצבים כאלה הופכים קבועים ביחידות מסוימות, יש לשקול הימנעות משירות בהן.

את דבריו חתם בפסוק, "והיה מחניך קדוש כי ד' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך", וכתב כי יש לשמור על קדושת המחנה גם במסגרת השירות הצבאי.