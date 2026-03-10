שני צעירים הואשמו בעבירות טרור לאחר שניסו להפעיל מטענים מאולתרים במהלך מחאה סמוך לביתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.

האירוע התרחש ביום שבת מחוץ למעון הרשמי של ראש העיר, גרייסי מנשן, שבמנהטן.

על פי המשטרה, החשודים הם אמיר באלאט בן 18 ואיברהים קאיום בן 19. השניים ניסו להפעיל שני מטענים מחוץ למתחם, אך הם לא התפוצצו כמתוכנן. מטען שלישי נמצא מאוחר יותר ברכב שהיה קשור אליהם.

נציבת משטרת ניו יורק, ג'סיקה טיש, מסרה כי השניים הודו שהושפעו מתעמולה של ארגון המדינה האסלאמית (דאעש) וצפו בסרטוני תעמולה של הארגון. לדבריה, לשניים לא היה עבר פלילי קודם.

לדברי טיש, אחד החשודים אמר במהלך הובלתו לתחנת המשטרה, "אם אני לא אעשה את זה, מישהו אחר יבוא ויעשה זאת". בהמשך ציינה כי אותו חשוד אמר כי קיווה שהפיגוע יהיה "אפילו גדול יותר מפיגוע מרתון בוסטון".

במהלך הדיון הראשון בבית המשפט ביום שני הופיעו שני החשודים במדי אסירים. שופט פדרלי הורה להשאירם במעצר עד לדיון הבא בעניינם שנקבע ל-8 באפריל.

על פי מסמכי בית המשפט, אחד החשודים כתב לאחר מעצרו כי הוא נשבע אמונים לארגון דאעש וקרא להרג כופרים. החשוד השני מסר כי הוא מזוהה עם הארגון וכי הושפע מתכני תעמולה שצפה בהם בטלפון הנייד שלו.

המשטרה מסרה כי אחד המטענים שנבדקו הכיל את החומר טריאצטון טריפרוקסיד - חומר נפץ מאולתר ומסוכן ששימש בעבר בפיגועים אחרים. לדבריה, המטענים היו עשויים מבקבוקי זכוכית מלאים בחומר נפץ ומוקפים בברגים ואומים ליצירת רסס.

בנוסף עצרה המשטרה אדם נוסף, בן 21, בחשד שהשתמש בגז פלפל נגד מפגינים נגדיים במהלך האירוע. שלושה נוספים נעצרו בחשד להפרת סדר וחסימת פעילות המשטרה.

ראש העיר ממדאני מסר בהודעה כי החשודים "צריכים לשאת באחריות מלאה למעשיהם", והוסיף כי העיר תמשיך לפעול כדי לשמור על ביטחון התושבים.