סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" בשיתוף מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מציג תמונה פסימית בקרב אזרחי ארצות הברית לגבי המלחמה באיראן והשפעותיה הכלכליות.

הסקר הסתיים ביום שני, זמן קצר לפני הצהרתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לסיום אפשרי של המלחמה.

על פי תוצאות הסקר, 67 אחוזים ממשתתפי הסקר, בהם 44 אחוזים מהמצביעים הרפובליקנים ו-85 אחוזים ממצביעי המפלגה הדמוקרטית, סבורים כי, "מחירי הדלק בארה"ב יעלו משמעותית בחודשים הקרובים". בנוסף, 60 אחוזים מהנשאלים טענו כי, "המעורבות הצבאית של ארה"ב באיראן תימשך לאורך זמן רב".

במקביל נבדקה גם מידת התמיכה הציבורית במתקפה האמריקאית באיראן. על השאלה האם הם תומכים במתקפה, 29 אחוזים מהנשאלים השיבו בחיוב, עלייה קלה לעומת 27 אחוזים שתמכו במלחמה מיד לאחר פריצתה ב-28 בפברואר.

עוד עולה מהסקר כי 49 אחוזים מהנשאלים, בהם 33 אחוזים ממצביעי המפלגה הרפובליקנית ו-66 אחוזים ממצביעי המפלגה הדמוקרטית, מעריכים כי, "המלחמה באיראן תשפיע לרעה על מצבי הכלכלי בחודשים הקרובים".

בימים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במחירי הנפט והדלק בעולם. עם זאת, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי, "המלחמה לקראת סיום", נרשמה ירידה מסוימת במחירים.