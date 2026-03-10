חברת אמזון הפסיקה בימים האחרונים לאפשר הזמנות לישראל דרך האתר שלה, בעקבות התארכות הלחימה והמשך ביטולי הטיסות לארץ.

בחברה החליטו לעצור את אפשרות ההזמנות לישראל לחלוטין. ההחלטה נועדה למנוע עיכובים משמעותיים בהגעת החבילות, תלונות מצד לקוחות והצורך בפיצויים.

הסיבה המרכזית למהלך היא שמרבית משלוחי אמזון נשלחים כמטען בבטן מטוסי נוסעים. בשל התלות בתנועת מטוסי הנוסעים, ביטולי הטיסות מקשים על החברה להעביר חבילות לישראל.

בחברה נקטו בצעד דומה גם באירועי לחימה בעבר, כאשר השמיים נסגרו, אך מדובר היה בדרך כלל בהפסקות זמניות.

למרות ההחלטה, מבדיקות עולה כי חלק ממוכרי צד שלישי באתר עדיין מציעים משלוחים לישראל, אך עם זמני אספקה ארוכים במיוחד.

לעומת אמזון, אתרי קניות אחרים ממשיכים לשלוח לישראל. אתר עלי אקספרס וכן אתרים סיניים נוספים ממשיכים לפעול כרגיל.