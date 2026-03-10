בראיון לערוץ 7 דוחה המזרחן ד"ר אדי כהן את ההערכות לפיהן יתכן ומוג'תבא חמינאי, ממשיכו ויורשו של עלי חמינאי שחוסל, יהיה מנהיג פרגמטי וקשוב יותר למסרים שמעבירים לו מנהיגי ארה"ב וישראל.

ד"ר כהן מציין בפתח דבריו כי אין פרטים ביוגרפיים רבים על חמינאי הבן מעבר לגילו, ולמעשה גם העם האיראני עצמו לא ממש מכיר את מנהיגו החדש ולא ממש יודע עליו פרטים. עם זאת ניתן בהחלט לשער שיהיה מדובר במי שלא יהיה מתון יותר מאביו, אלא להיפך.

כהן מזכיר בדבריו כי ככל הנראה מוג'תבא נפצע במתקפה בה חוסל אביו, וככזה אין ספק שירצה לנקום את מות אביו. במצב כזה " כמה פרגמטי הוא כבר יכול להיות?", שואל ד"ר כהן ומוסיף: "אין לי ספק שהוא אכזרי ואולי יותר מאביו".

עוד מרחיב ד"ר כהן אודות מהות תפקידו של המנהיג העליון של איראן, התפקיד לו נבחר מוג'תבא. משמעות הדברים, אומר ד"ר כהן, היא שכל מי שייבחר לתפקיד ינהג באותה דרך: "המנהיג העליון הוא מנהיג השיעים בכל העולם, הוא המנהיג הפוליטי של איראן, הוא שימנה וידיח את הנשיא, הוא שפותח במלחמות והוא זה שחותם על הסכמים", אומר כהן ומדגיש כי לא מדובר רק במנהיגה של איראן אלא מנהיגם של כלל השיעים בעולם, ואלה מחוייבים כמצווה דתית לציית לו, "כי מבחינת השיעים הוא זה שמייצג את השיעה עלי אדמות, ויש קיצוניים שאומרים שהוא מתייעץ עם המשיח שלהם, המהאדי".

"הוא אמנם נבחר על ידי מועצה דתית, אבל מדובר בתפקיד שנותן לו סמכויות רבות, ומבחינת השיעים הוא הסמכות העליונה", אומר ד"ר כהן ומעריך כי אביו, עלי חמינאי, דאג לפרט בצוואתו כיצד הוא רוצה שינהגו וכיצד ינקמו במי שיחסל אותו, במידה ואכן יתבצע חיסול שכזה.

"כל שיעי בעולם מצווה לתת חמישה אחוז מכספו כדי לסייע למנהיג העליון לשמור על המהפכה האיראנית", אומר ד"ר כהן ולשאלתנו אם בהיסטוריה הרחוקה יותר היו גם מנהיגים שיעים מתונים יותר הוא מציין כי מעבר לחומייני וחמינאי שהיו אכזריים זה יותר מזה, גם אבות השיעה, חוסיין ועלי, היו אכזריים ביותר. "אין דבר כזה מתון".

עוד מעיר ד"ר כהן ותוהה אם יש סיכוי שמישהו בארה"ב יאמין להבטחותיו של חמינאי הבן במידה וזה יבטיח להגיע למו"מ עם ארה"ב והמערב. ד"ר כהן מזכיר כי ה'תקייה', ההונאה הדתית המותרת כאשר ידו של המוסלמי על התחתונה, היא המצאה שיעית, עובדה שמבהירה לכל מנהיג מערבי עתידי את מגמותיהם של השיעים ומגמותיו של העומד בראשם.