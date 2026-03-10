פעיל השמאל יאיא פינק, מועמד בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", הגיש תביעת לשון הרע נגד איש התקשורת ינון מגל, בטענה למסע הסתה שהוביל לפגיעה בשמו הטוב ולאיומים על חייו.

פינק תובע את מגל בגין ארבעה פרסומים ברשתות החברתיות, שבהן צופה קהל של כחצי מיליון עוקבים.

באחד הפרסומים מגל תקף את פינק על פעילות מימון ההמונים שערך עבור תושבים פלסטינים שנפגעו במהומות בחווארה.

בתביעה נטען כי מגל הציג את פינק כמי ש"גייס משאבים לכפרים של רוצחי יהודים" ואף כתב כי פינק "החל לאסוף כסף לאיראנים".

עורכי דינו של פינק טוענים כי הפרסומים נועדו לצייר אותו "כמטרה לשנאה וללעג, לבזות את התובע על רקע מימון ההמונים שערך לטובת נפגעי הפרעות של יהודים בכפר חווארה, להשפילו ולציירו בעיני הציבור כבוגד המדינה, על אף שברור שמדובר בשקר וכזב".

מגל לא נשאר חייב והגיב ברשת X: "יאיא פינק תבע אותי אתמול בתביעת השתקה בחצי מליון שקלים כי הסתלבטתי עליו בטוויטר. הכל טוב, אני רק מצפה ממנו שאם יזכה בתביעה שיעביר את הכסף לחווארה".