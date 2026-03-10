צה"ל חושף בצהריים (שלישי) פרטים חדשים על גל התקיפות הלילה של חיל האוויר בשמי איראן במסגרת מבצע "שאגת הארי".

אחת התקיפות המרכזיות ביותר בוצעה בלב הבירה האיראנית. חיל האוויר השמיד תוואי תת-קרקעי אסטרטגי ששימש את משמרות המהפכה לניסויים ובדיקות של טילים בליסטיים מדור מתקדם.

המתחם הוקם בתוך הקמפוס של אוניברסיטת "אמאם חסין" הצבאית. צה"ל פגע בתשתית התת-קרקעית מבלי להחריב את המבנים האזרחיים.

צה"ל הדגיש כי המתחם הוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה, ששימשה כנכס חירום וכמתחם כינוס לפעילות מבצעית.

בנוסף לכך תקף צה"ל תשתית בתוך המפקדה הראשית של יחידת "כוח קדס", וכן אתרי ייצור נוספים של אמצעי לחימה ומערכות הגנה של המשטר האיראני.

בצה"ל ציינו כי התקיפות הן חלק מהשלב הנוכחי במערכה, שמטרתו להעמיק את הפגיעה במערכי הליבה של משטר איראן וביכולותיו הצבאיות.