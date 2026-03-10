דברים חריפים הטיח חבר הכנסת עמית הלוי בנציגי משרד הפנים במהלך דיון שהתקיים בועדת החוץ והביטחון ועסק בסוגיית איחוד המשפחות המאפשרת מתן מעמד אזרחי לערביי יהודה ושומרון. זאת לאחר שהתברר לו כי בניגוד לחוק שנחקק העניקו אנשי משרד הפנים מעמד אזרחי גם מבלי לבדוק קרבת משפחה למחבלים.

בראיון לערוץ 7 מסביר חבר הכנסת הלוי על מה יצא זעמו ומה בכוונתו לעשות על מנת לבלום את תופעת ההתעלמות מהחוק. הלוי מסביר כי "נחשף שוב שצריך לבחור בין החוק לשלטון הפקידים שהחוק לא מזיז להם. במקרה הזה מדובר בצפצוף אכזרי על החוק".

הלוי מסביר ומזכיר מעט מההיסטוריה של החוק שבראשיתו נועד להביא לכך שאם ערביי ישראל מעוניינים להינשא לערביי יהודה ושומרון הם יעשו זאת ויעברו לרמאללה או חברון ולא יביאו את בני זוגם לרהט, ירושלים או חיפה. החוק המדובר נולד לאחר הפיגוע במסעדת 'מצא', שבו נרצחו 16 ישראלים ונפצעו עוד רבים, ומאחוריו עמד מי שקיבל מעמד אזרחות כתוצאה ממה שהוגדר כאיחוד משפחות.

בעקבות החקיקה הוגשו בג"צים ובית המשפט החליט לאשר את החוק רק בתנאי שיעמוד במספר מגבלות אותן מגדיר חבר הכנסת הלוי כחורים. בין השאר החוק ייכנס לתוקף רק כהוראת שעה, כלומר שיצטרכו להאריך אותו, וכן לא יחול על חריגים הומניטאריים, מעל גיל 25, במקרים שיש ילדים באירוע והגדרות נוספות. "דרך החורים האלה נכנסים הטרוריסטים האכזריים ביותר", קובע הלוי ומוסיף: "רוב ככל המפגעים מחזיקי תעודת הזהות הישראלית באים מהחורים האלה. הם באו דרך איחוד משפחות או נולדו מאיחוד משפחות שכזה. יש על כך דו"חות חמורים של השב"כ והמל"ל".

על מנת לצמצם את אותם חורים קידם חבר הכנסת הלוי יחד עם פורום 'בוחרים בחיים' חקיקה שתקבע שכל מבקש מעמד אזרחי ישראלי שהוא גם קרוב משפחתו של מחבל לא יקבל מעמד ישראלי, ורק מי שיוכיח שאין לו קרבה משפחתית למחבל תידון בקשתו, אלא שבוועדת החוץ והביטחון של הכנסת התברר שלמרות שהחוק נחקק לפני תקופה לא מבוטלת פקידי משרד הפנים מתעלמים ממנו.

"התברר לגודל החרפה שהפקידים והיועמ"שים, למרות החוק, אישרו מאז החוק ועד היום אשרות שהייה במאות מקרים חדשים והאריכו אשרות שהייה באלפי מקרים. כל אלה היו צריכים להיבדק אם הם קרובי מחבלים ובהתאם לתשובה לקבל סירוב או דיון בעניינם, אבל המערכת לא בדקה בכלל אם הם קרובי מחבל", אומר הלוי ומספר על הגילוי שנחשף במהלך הדיון.

הלוי תקף בחריפות את נציגי המשרד שהודו למעשה במתן האישורים בניגוד לחוק מפורש, "ולא מדובר בחוק שולי וזניח אלא בשערי הדמוגרפיה והביטחון שלנו", הוא אומר וקובע: "זו עבריינות לשמה".

בדבריו תוהה חבר הכנסת הלוי כיצד קורה שמי שמדברים על חשיבות שלטון החוק מתעלמים ממנו באופן ברור כל כך, ולמעשה עוברים על החוק, "הרי החוק הזה נכתב בדם ולא בדיו, דם של מאות ישראלים שנרצחו ונפצעו", הוא שב ומדגיש.

בעיני חבר הכנסת הלוי מדובר בהוכחה נוספת למאבק הרשויות בו הכנסת מתמודדת "מול מערכת שתופסת את עצמה מעל החוק והופכת את המושגים, להם מותר הכול ואנחנו הנתינים שיש להם רק חובות ללא זכויות". לבלימת המציאות הזו, הוא אומר, יש לחדש ולהמשיך את מהלכי הרפורמה המשפטית "עד שנחזיר את זכות האזרח להיות ריבון בארצו".

לבד מכך הוא מציין כי לפקידים שחתמו על האישורים בניגוד לחוק יש אחריות אישית ואכן פורום 'בוחרים בחיים' הגיש נגדם תלונה במשטרה. הלוי עצמו מתכוון לפנות לנציב שירות המדינה בדרישה לחקור כיצד נעשו הדברים ומתוך כך לטיפולו של הנציב ולבדיקתו של מבקר המדינה.