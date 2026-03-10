מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, יהודה ולד, פרסם בצהריים (שלישי) תגובה לביקורת שהשמיע ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בנוגע לכספים הקואליציוניים. בדבריו פירט ולד שורה של פרויקטים שלדבריו נהנים מהתקציבים.

ולד כתב כי הציבור צריך לדעת לאן מופנים הכספים, וציין כי הם מיועדים בין היתר לכפרי סטודנטים, ארגון זק"א, תנועות נוער, מכינות קדם צבאיות אופק ותוכניות לחיזוק נוער בסיכון.

לדבריו, התקציבים תומכים גם בפעילות שלף בפריפריה, בפיתוח הנגב והגליל, בישיבות ההסדר המעודדות שירות צבאי, וכן בחוות טיפוליות, כפרים שיקומיים ונופשונים לאנשים עם מוגבלויות.

בנט נגד התקציב ללא קרדיט

הוא הוסיף כי הכספים מיועדים גם לתמיכה בארגוני מתנדבים לאומיים, לעידוד ערים קולטות עלייה, למיגון בתי חולים ולפעילות גרעינים משימתיים ותורניים ברחבי הארץ.

עוד ציין כי התקציבים מופנים לחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות התפוצות ולתוכנית סטודנטים למלחמה באנטישמיות, לצד פרויקטים נוספים.

בדבריו תקף ולד את בנט וכתב, "אל תתנו לבנט (שהעביר מיליארדים לאחים המוסלמים) להפיץ פה במלחמה פייק ולהמשיך בשיסוי ובפילוג. ממשיכים באחדות עד הניצחון".

הדברים נכתבו בתגובה לבנט שכתב: "כמו גנבים בלילה. בזמן שעם ישראל נלחם בחזית, הממשלה הזאת בוזזת את הציבור המשרת".