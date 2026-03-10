שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' הצהיר במסיבת עיתונאים בפנטגון היום (שלישי)כי ארצות הברית צפויה להגביר את התקיפות באיראן במסגרת המערכה המתנהלת נגד המשטר בטהרן.

לדבריו, במהלך היום צפויות להתבצע התקיפות האינטנסיביות ביותר מאז תחילת המבצע. הגסת' הוסיף כי אחת המטרות המרכזיות היא פגיעה בצי האיראני.

במהלך דבריו ציין כי ביממה האחרונה נרשמה ירידה במספר הטילים ששיגרה איראן. לדבריו, "איראן ירתה ב-24 השעות האחרונות את הכמות הנמוכה ביותר של טילים".

הוא הדגיש כי ארצות הברית מתכוונת להמשיך בפעילות עד להשגת מטרותיה. לדבריו, "ארה"ב לא תחדל עד שאיראן תובס במערכה".

עוד אמר כי לדעתו מצבה של איראן מידרדר. "איראן נואשת ומתפוררת", אמר, והוסיף כי המשטר בטהרן פועל מתוך אזורים אזרחיים. לדבריו, "טהרן משגרת טילים מבתי ספר ובתי חולים, היא נותרה לבד והיא מפסידה".

בהמשך דבריו התייחס גם לחיילים האמריקנים שנהרגו במלחמה מול איראן, וציטט מספר תהילים פרק קמ"ד.

הגסת' אמר, "החיילים שלנו, משפחותיהם וההקרבה העצומה שלהם כבדים מאוד על לבי, לכן אסיים בדברי הכתובים מתהילים קמ"ד: 'ברוך ה' צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, משגבי ומפלטי לי, מגיני ובו חסיתי'. מי ייתן והשם יעניק ללוחמינו כוח בלתי מתפשר ומחסה, הגנה איתנה להם ולמולדתנו, וניצחון מלא על מי שמבקשים לפגוע בהם. אמן".