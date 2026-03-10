בימים שבהם העולם כולו עובר טלטלות גדולות, באולפנת בני עקיבא ליבי בפסגת זאב בחרו להשיק מסלול חינוכי חדש שמבקש לחזור אל היסודות.

המסלול, שייקרא "שובי", ייפתח בשנת הלימודים הבאה לתלמידות העולות לכיתה ט', ויציע דרך חינוכית ייחודית המשלבת לימודי קודש מעמיקים, עשייה משמעותית וחינוך לאמונה ולשליחות כחלק מדור הגאולה.

השבוע צוין ברחבי העולם יום האישה הבינלאומי, ובאולפנת בני עקיבא ליבי מבקשים להתבונן על מקומה של האישה מתוך חיבור למסורת ישראל ולדמותן של הנשים שבכל הדורות נשאו על כתפיהן חלק מרכזי בגאולת העם - מנשות מצרים, דרך שאר הדמויות הנשיות בתנ"ך ועד הנשים הפועלות גם היום בחזית ובעורף.

מסלול חדש נולד כדי לגדל בנות עם לב גדול, אמונה עמוקה ושליחות אמיתית. להרשמה לחצו כאן>>>

ראש האולפנה, ענבל ישראלי, מסבירה כי הרעיון למסלול החדש נולד מתוך תחושת שליחות חינוכית עמוקה, דווקא על רקע התקופה המיוחדת שבה אנו חיים.

"אנחנו נמצאים בימים גדולים ומשמעותיים, ימים שבהם ממלכות מתהפכות והעולם כולו משתנה לנגד עינינו. בתוך המציאות הזאת, גם לנשים יש תפקיד גדול. אנחנו רואות את נשות ישראל פועלות בכל מקום- בחינוך, בעשייה בעורף, בחיזוק הרוח ובבניין הבית. יש צורך לחנך דור של בנות שמבינות שיש להן שליחות, שיש להן כוח פנימי, ושיש להן תפקיד בבניין עם ישראל".

לדבריה, בשנים האחרונות פגש הצוות החינוכי בנות רבות שמחפשות מסגרת שתאפשר להן לגדול מתוך חיבור עמוק יותר לאמונה ולזהות, אך גם בקצב שמתאים להן. "יש בנות עם לב גדול ורצון אמיתי לחיות חיים של תורה, אמונה ועשייה, אבל הן צריכות מסגרת שמדברת בשפה שלהן. פחות תחרותיות, פחות לחץ, יותר בניין פנימי. מקום שבו אפשר לצמוח מתוך חיבור לעצמך, מתוך שיח אישי, ומתוך אמון בכוחות שיש בכל בת".

מסלול "שובי" יפעל כמתחם חינוכי נפרד בתוך האולפנה, ויציע שילוב בין לימודים לבגרות מלאה לבין תוכנית תורנית וחינוכית רחבה הכוללת לימודי אמונה ומחשבת ישראל, שיח אישי וקבוצתי, אמנות ויצירה, וכן יום קבוע של עשייה והתנדבות בקהילה. הדגש המרכזי במסלול הוא על אחריות, גדלות, וחיבור לעם ישראל ולארץ ישראל מתוך בחירה פנימית ומתוך תחושת שליחות.

מסלול חדש נולד כדי לגדל בנות עם לב גדול, אמונה עמוקה ושליחות אמיתית. להרשמה לחצו כאן>>>

שובי צילום: ללא

השם "שובי" נבחר מתוך תפיסה חינוכית ברורה. "הקריאה היא לשוב אל המהות", אומרת ישראלי. "בדור שבו יש הרבה בלבול סביב זהות ותפקיד, אנחנו מבקשים לחזק את המקום הנשי הפנימי, את היכולת לבנות, להאמין, לחזק ולהוביל מתוך רוך ועוצמה יחד. התורה שלנו מדברת על נשים שמביאות גאולה מתוך הבית, מתוך החינוך, מתוך האמונה ומתוך אחריות. אנחנו רוצות לחנך בנות שמרגישות חלק מהסיפור הגדול של עם ישראל".

בצוות האולפנה מדגישים כי לא מדובר במסלול חלופי, אלא במסלול ייעודי לבנות שמבקשות דרך של עומק. "יש בנות שרוצות יותר קודש, יותר משמעות, יותר חיבור פנימי, אבל גם זקוקות לליווי אישי ולקצב שמתאים להן", אומרת ישראלי. "המסלול הזה נבנה עבורן מתוך אמונה שהן יכולות להגיע רחוק, כשנותנים להן את הכלים הנכונים".

מחזור ראשון של המסלול ייפתח בעזרת ה' בשנת הלימודים תשפ"ז, והוא מיועד לבנות המעוניינות במסגרת תורנית, מחזקת ומצמיחה, המשלבת בין לימודי קודש, בגרות מלאה וחינוך לחיים של שליחות.

מסלול חדש נולד כדי לגדל בנות עם לב גדול, אמונה עמוקה ושליחות אמיתית. להרשמה לחצו כאן>>>

"אנחנו מאמינים שבדור של גאולה צריך גם בנות של גאולה", מסכמת ראש האולפנה. "בנות שמכירות בערך שלהן, שמאמינות בעצמן, ושמבינות שיש להן תפקיד בבניין עם ישראל. כשבת חוזרת אל עצמה, אל מהותה, היא יכולה לבנות עולם".