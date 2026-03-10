בתום פגישה שנערכה היום (שלישי) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוחלט לפצל את "רפורמת החלב" מחוק ההסדרים ולהעבירה למסלול חקיקה רגיל - לאחר המלחמה ותחת משמעת קואליציונית.

ההחלטה התקבלה לאור לוחות הזמנים הדחוקים והצורך להעביר את תקציב 2026 בהסכמה רחבה ככל הניתן, זאת מאחר ואם התקציב לא יאושר עד ה-31 במרץ, הכנסת תתפזר אוטומטית. בקואליציה שואפים להשלים את החקיקה עד ה-29 במרץ, יום לפני ליל הסדר.

סמוטריץ' נתקל בהתנגדות עזה לרפורמה, לא רק מהאופוזיציה אלא גם מתוך הקואליציה. הפיצול מונע "מוקשים" שעלולים היו לעכב את התקציב כולו.

במקביל להחלטה, בוטל הדיון שתוכנן להיום ב-15:00 בוועדה למיזמים לאומיים בראשות ח"כ אוהד טל על רפורמת החלב.

העברת הרפורמה למסלול חקיקה רגיל, המתרחשת במקביל לשיח על הבחירות המתקרבות, מטילה ספק רב ביכולת להשלימה.

הכנסת תשוב מפגרת הפסח באמצע מאי. אם הבחירות יוקדמו ליוני או יערכו בספטמבר, הכנסת עשויה להתפזר לפני שהדיונים יחודשו.