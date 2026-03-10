משטרת טורונטו מדווחת כי הבוקר (שלישי) בשעה חמש וחצי נורו יריות לעבר בניין הקונסוליה האמריקנית, הנמצאת במרכז העיר, לא הרחק מבניין העירייה.

באירוע זה לא דווח על נפגעים, ולפי שעה אין בידי המשטרה מידע על חשודים בביצוע הירי. מדובר באירוע הירי השביעי בטורונטו מאז תחילת המערכה הצבאית נגד איראן.

אירועי הירי הקודמים כוונו לעבר שלושה בתי כנסת, מסעדה בבעלות יהודית, מרכז לעידוד יזמות בניהול יהודי ומכון כושר בבעלות איראני־קנדי המתנגד למשטר האיסלאמי באיראן.

בשבת האחרונה נערכה הפגנה של תומכי המשטר האיסלאמי באיראן מול בניין הקונסוליה האמריקנית בטורונטו, והמפגינים השמיעו קריאות "מוות לאמריקה".