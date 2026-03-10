האמת מתה, או לפחות יצאה לחופשה ללא הגבלת זמן. מי שחשב שהבינה המלאכותית תהיה ה"אנציקלופדיה" של המאה ה-21, התעורר לסיוט שבו האלגוריתם הוא לא רק העורך, אלא גם השופט והתליין של הנרטיב הלאומי שלנו.

בעוד שהעיתונות הממוסדת עוד מנסה להבין איך להגות "צ'אט-ג'י-פי-טי", האויבים שלנו כבר משתמשים בו כדי להנדס לנו את המוח, לפרק לנו את הלכידות החברתית ולהפוך את צה"ל לצבא של משחקי מחשב.

מחדל דבורי: כשהעיתונות הופכת למדפסת של שקרים

נתחיל במבוכה המהדהדת של ניר דבורי. כשכתב צבאי בכיר משדר סרטון מ"ארמה 3" (משחק מחשב, למי שפספס) כתיעוד של תקיפה אסטרטגית בתימן, זה לא רק "פדיחה" של רגע. ואיך נדע? כי ערוץ 14 במקום לבדוק את ניר רצו לשגר גם כן את אותה ידיעת זהב. זהו סימפטום למחלה סופנית של מערכות החדשות: ההתמכרות למהירות על חשבון האמת.

ה-AI יצר כאן מלכודת דבש. הוא מאפשר לייצר סרטון ריאליסטי בשניות, והעיתונאי, שרודף אחרי ה"פוש" בטלפון, הופך לצינור של פייק ניוז. אם כתב מנוסה נופל בפח של גרפיקה ממוחשבת, מה יגיד האזרח הפשוט שרואה תמונה של "טבח" שלא היה ולא נברא? ה-AI מחק את חובת ההוכחה. היום, מספיק אלגוריתם טוב כדי להצית אינתיפאדה דיגיטלית בלב פריז או לונדון, והעולם יאמין לפני שהדובר הצבאי בכלל יצחצח שיניים.

המכונה הפרוגרסיבית: עמק הסיליקון מחנך את הילדים שלכם

אל תתנו לניסוחים ה"מנומסים" של המודלים להטעות אתכם. הבינה המלאכותית היא לא אובייקטיבית - היא משוחדת מהיסוד, תיבת תהודה. היא אומנה על הררי טקסטים שיוצרו באוניברסיטאות ובמערכות עיתונים שרואות בערכים לאומיים ושמרניים "מכשול לשלום".

תנסו לבקש מבינה מלאכותית להסביר למה ההתיישבות ביהודה ושומרון היא זכות מוסרית היסטורית. אתם תקבלו "מכבסת מילים" פתלתלה על החלטות האו"ם והמשפט הבינלאומי. תבקשו ממנה לתאר את "הסבל בעזה", והיא תפלוט דפים שלמים של פאתוס קורע לב, לעיתים מגובה בתמונות AI של ילדים עם שש אצבעות (כי המכונה עוד לא למדה אנטומיה, אבל היא כבר למדה דמגוגיה). זו לא טעות - זו מדיניות. האלגוריתם מתוכנת לייצר הנדסת תודעה רכה, כזו שגורמת לצדק הישראלי להישמע כמו "דעה קיצונית" ולנרטיב של האויב להישמע כמו "קונצנזוס הומניטרי".

צבא הבוטים האיראני מדבר עברית צחה

האיום המפחיד באמת הוא לא התמונה המזויפת, אלא התגובה שאתם קוראים בטוקבקים או בטוויטר. ב-2026, האיראנים כבר לא צריכים מתרגמים מגמגמים. הם מפעילים אלפי בוטים מבוססי AI שכותבים בעברית ישראלית, סלנגית ומשכנעת, הם יודעים לגייס את האלוגריתם לצבא האייתולות.

הם לא כותבים "מוות ליהודים". הם כותבים: "אני לוחם במילואים ונמאס לי מהממשלה הזו", או "אנחנו מאבדים את המדינה". הם נכנסים לוורידים של המחלוקות הכי כואבות שלנו - דתיים נגד חילונים, ימין נגד שמאל - ומלבים את האש בעזרת אלגוריתמים שמזהים בדיוק מה גורם לכל אחד מאיתנו לצאת מהדעת. ה-AI הפך את הלוחמה הפסיכולוגית לאוטומטית. זהו מפעל לייצור ייאוש, והוא עובד 24/7 בלי להתעייף.

השקר המושלם: אין יותר לאן לברוח

בעולם החדש, מי ששולט בנתונים שמוזנים למכונה, שולט במה שנחשב ל"עובדה". כשהבינה המלאכותית מסכמת עבורנו את החדשות, היא מחליטה אילו פרטים להשמיט ואילו להבליט. היא יכולה למחוק את ההקשר של פיגוע רצחני ולהפוך אותו ל"עימות אלים", והיא תעשה זאת בשפה כל כך רהוטה וסמכותית שקשה יהיה להתווכח איתה.

הסכנה הגדולה ביותר היא הקהות. כשכל דבר יכול להיות מזויף, אנחנו מפסיקים להאמין גם לאמת. כשתמונות הזוועה של חמאס יתויגו כ"AI" על ידי מכחישי טבח בעולם, הכלים הטכנולוגיים שאמורים היו לקדם את האנושות יהפכו לחבל התלייה של הצדק.

אנחנו נמצאים במלחמה על האחיזה במציאות. מי שימשיך לצרוך חדשות בעיניים עצומות, מי שיסמוך על "סיכומי ה-AI" של גוגל או מטא כדי להבין מה קורה סביבו, יתעורר בעולם שבו הזהות שלו, הערכים שלו והאמת שלו נמחקו על ידי שורת קוד שנכתבה בקליפורניה או בטהרן. זהו קרב מאסף על התודעה, והנשק היחיד שנותר לנו הוא ספקנות חריפה, סירוב מוחלט להיות מובלים כצאן אחרי הפיד, וחזרה למקורות מידע שלא מפחדים לומר את האמת, גם כשהאלגוריתם מנסה להשתיק אותה.

הכותב הוא מנכ"ל חברת Adnimation לטכנולוגיות מוניטיזציה ומפיצה מורשית של Google, המנהלת את שטחי הפרסום עבור אתרי תוכן המובילים בארץ ובעולם.