שר המורשת, חבר הכנסת עמיחי אליהו, פנה היום (שלישי) במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להעביר לידיו באופן מיידי את תיק החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת חוות הדעת המקצועית שנכתבה בנושא.

אליהו, שקיבל את סמכויות הטיפול בתיק החנינה משר המשפטים יריב לוין, כתב כי נודע לו שחוות הדעת של מחלקת החנינות במשרד המשפטים כבר הושלמה והיא מוכנה למסירה.

במכתבו ציין, "הובא לידיעתי כי חוות הדעת המקצועית של מחלקת החנינות במשרד המשפטים הושלמה זה מכבר והיא מוכנה למסירה. למרות זאת, ומסיבות שאינן ברורות, העברת חוות הדעת לידיי מעוכבת בהנחייתך".

לדבריו, הבקשה הרשמית לחנינה מונחת על שולחן היועצת כבר מספר חודשים. "זה מצטרף לעובדה שהבקשה הרשמית מונחת על שולחנך מזה מספר חודשים, ועד כה נמנעת באופן עקבי מקיום דיון ענייני בבקשה".

עוד כתב אליהו כי העיכוב מעורר תהיות ופוגע ביכולתו לבצע את תפקידו. לדבריו, "לא ניתן שלא לתהות מדוע היא מעוכבת חודשים ארוכים. מנדט הממשלה והמנדט הציבורי שניתן לי מחייבים אותי לבחון את הנושא בכובד ראש ובמקצועיות ללא שיהוי נוסף".

לדבריו, עיכוב העברת החומרים שכבר הושלמו "פוגע ביכולתי למלא את תפקידי ויוצר מראית עין כי אי קבלת ההחלטה על ידך, היא החלטתך".

בסיום מכתבו הדגיש כי הציבור מצפה לניהול מקצועי של ההליך. "הציבור הישראלי זכאי לדעת כי עניינים רגישים אלו מתנהלים בצורה מקצועית, עניינית ונטולת שיקולים זרים. בנסיבות אלה, על מנת שאעמוד בחובתי בהתאם לדין ואמלא את שליחותי הציבורית כראוי, אני דורש כי כלל חוות הדעת והמסמכים הרלוונטיים יועברו ללשכתי לאלתר".