ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ יצחק קרויזר קיימה הבוקר דיון בנושא קידום חוסן רשויות קו העימות הצפוני בעת מבצע "שאגת הארי".

הדיון עסק בצורך בהתאמות ייעודיות לרשויות בצפון הנמצאות תחת איום ירי מלבנון ובהשלכות על חיי התושבים והשירותים הציבוריים.

יו"ר הוועדה ח"כ קרויזר אמר בפתח הדיון, "המערכה בלבנון היא מערכה ותיקה וההשלכות שלה הם אפס זמן תגובה לתושבי הצפון". לדבריו, יש להחריג את ההנחיות לתושבי הצפון ולגזור מכך דרישות ייעודיות בתחומי התשתיות, החינוך, הבריאות והתקצוב.

עוד אמר קרויזר, "צריך להסתכל על היום שאחרי ולהבין שללא יישובי הפריפריה לא תתכן שגרה גם במרכז, ואלו שבחרו לגדל את ילדיהם מתוך תחושת ציונות צריכים להרגיש שמדינת ישראל נמצאת איתם בחירום ובשגרה בכל תחומי החיים". הוא גם הביע הערכה לראשי הרשויות וקרא להעביר סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי לצורך טיפול מיטבי בתושבים.

משה דוידוביץ, יו"ר פורום קו העימות וראש מועצה אזורית מטה אשר, הודה לקרויזר על פעילותו למען תושבי הצפון. לדבריו, "משרדי הממשלה נרתמו למערכה הזאת אבל אנחנו משוועים לשני דברים עיקריים - תקציבי פנים לצרכים שוטפים מתקציב "תנופה". סוגיה שניה קשורה גם היא לתוכנית תנופה לצפון ושחרור 5 וחצי מיליארד ₪ שנותרו לשיקום וצמיחת הכלכלה לאחר המלחמה".

עוד אמר דוידוביץ, "אנחנו במלחמה בשתי חזיתות - איראן ולבנון ובכל מה שקשור להיערכותה עורף צריכה להיות שונה משאר המדינה, בטח ובטח בכל הקשור למוסדות החינוך. לא ניקח על עצמנו אחריות להסעת תלמידים בבוקר למוסדות חינוך בזמן מטח טילים. לצפון צריך להיות טיפול אחר".

ראש עיריית נהריה רונן מרלי אמר במהלך הדיון, "שתדעו שאנחנו חזקים ויש לנו זמן ואורך רוח וסבלנות העיקר שנמגר את ארגון הטרור מלבנון".

אסף יהודה לנגלבן, ראש מועצה אזורית גליל עליון, אמר כי האיום הביטחוני באזור מורגש היטב בקרב התושבים, "אנחנו מזהים שיש יותר איום בצפון. אם לא מפנים אותנו צריך לתת לאנשים פה ערך. אני מפעיל בקיבוצים פעילות לילדים מגיל לידה עד 6 ואני מצפה שיהיו לנו כלים כדי שנביא למקלטים הפוגות וטיפול מתאים, אחרת הם יעזבו". עוד ציין כי לקראת חג הפסח נערכו באזור לתיירות פנים אך כעת נותרו עסקים עם מלאים שלא נמכרו.

תא"ל אלון פרידמן אמר בדיון, "אנחנו נמצאים מזה שבוע ויומיים במלחמה משולבת רב זירתית המהווה אתגר גדול לתושבי מדינת ישראל. אני כולי תקווה שמרבית הארץ תחזור לשגרה בטווח זמן מהר וכנראה שקו הצפון יחזרו לשגרה מדורגת". עוד אמר, "נכון לכרגע, נוכח היקפי הירי השונים ברחבי הארץ - אנחנו נמצאים במדרגה גבוהה אך לא במדרגה הגבוהה ביותר שמשתקת את חופש הפעולה".

נציגי הממשלה הסבירו כי נכון לעכשיו כל המדינה מוגדרת כאזור כתום ללא החרגה של אזור הצפון. לדבריהם, קבלת תקציבים ייעודיים והחלטות ממוקדות מחייבת שינוי בהגדרת האיום על אזור הצפון והעברת החלטת ממשלה ייעודית ליישובי קו העימות.

נועה שוקרון מאגף התקציבים במשרד האוצר אמרה כי נעשים ניסיונות לייצר אבחנה בין המרכז לקו העימות, אך לדבריה ההנחיות הכלליות של פיקוד העורף מקשות על כך. אמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים של מס רכוש, אמר בדיון, "השר אמר שהוא יתן דגש לצפון ומעבר לזה אני לא יכול להתייחס".

בסיכום הדיון קרא יו"ר הוועדה קרויזר לממשלה לקבוע מדיניות התגוננות דיפרנציאלית ליישובי קו העימות ולהעביר החלטת ממשלה שתאפשר לתושבים לתפקד בצורה מיטבית בזמן המלחמה. בין היתר קרא להקצות תקציב שוטף גמיש לרשויות, לקדם חוקי עזר לשעת חירום ולהעניק הקלות רגולטוריות שיאפשרו שמירה על שגרת חיים תחת איום ביטחוני.

עוד דרש קרויזר לקדם מענים פרטניים לרשויות שלא אישרו תקציב, לבחון את תכנית המיגון ליישובים ואת היקפי התקצוב לתשתיות מיגון. בנוסף קרא לספק פתרונות חינוכיים ללמידה מרחוק ולחזק את צוותי החינוך, וכן לקבוע הסדר ייעודי מול המעסיקים שיבטיח תשלום שכר מלא לתושבי קו העימות הנעדרים מעבודתם בתקופה זו.