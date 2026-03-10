פעיל מחאת קפלן, יונה שקד, נאלץ להתנצל בפני העיתונאי אבישי גרינצייג בשל שורה של פרסומים שהוציאו את דיבתו.

בהודעה שפרסם שקד בחשבון ה-X שלו נכתב: "בשנים החולפות פרסמתי סדרת פרסומים מכפישים ומכוערים על העיתונאי אבישי גרינצייג. כולם היו שקריים ולא ראויים. הסרתי את הפרסומים ופיציתי אותו. אני מודה לעורכי דינו אוהד רוזן ונתן שוורצמן שהסכימו לסיים בכך את העניין".

גרינצייג הגיב: "שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ, שֹׁמֵר מִצָּרוֹת נַפְשׁוֹ".

לפני כשנתיים הפסיד שקד בתביעת דיבה גם לאיש ההסברה יוסף חדאד בשל 12 פרסומים שקריים ברשת. שקד נאלץ לשלם לחדאד פיצוי של כ-24 אלף שקלים.

עוד נקבע כי אם שקד יפרסם דיבה לגבי לחדאד בעתיד הוא ישלם לו 3,000 שקלים בגין כל פרסום.