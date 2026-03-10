משרד החינוך הוציא אמש צו סגירה רשמי לישיבת פוניבז' לצעירים בבני ברק.

הצו הוצא לאחר שביום חמישי האחרון נערכה ביקורת מטעם אגף אכיפה במשרד החינוך, ובה נמצא כי המוסד פועל בניגוד להנחיות המצב המיוחד בעורף.

במכתב הרשמי שנשלח להנהלת הישיבה נכתב: "הריני מצווה על סגירת בית ספר ישיבת פוניבז' ברחוב הרב מלצר 5 בני ברק אשר בבעלות ישיבת פוניבז'.

"משרד החינוך נימק את ההחלטה בכך שהוכרז על "מצב מיוחד בעורף" וב-28 בפברואר 2026 הוחלה ההכרזה על כל שטח מדינת ישראל. על פי הצו, המצב הביטחוני מחייב "איסור התקהלות וכן איסור מפורש על קיום פעילויות חינוכיות".

הצו מוסיף ומזהיר כי "הפעלת מוסד חינוך בעת מלחמה, בניגוד להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, תש"א-1951 ובניגוד להנחיות האמורות לעיל, מהווה סיכון של ממש לשלומם וביטחונם של התלמידים והעובדים במוסד חינוך".

על פי הממצאים בביקורת שנערכה ב-5 במרץ 2026, "המוסד החינוכי פועל, וזאת בניגוד להנחיות ותוך סיכון שלומם וביטחונם של התלמידים והעובדים במוסד." בהתאם לכך נקבע כי "צו הסגירה יכנס לתוקפו עם מסירתו".

בעקבות צעדי האכיפה המנהליים והכספיים, והחשש לשלום התלמידים, הורו רבני ישיבות נוספות על סיום הלימודים המאורגנים בהיכלי הישיבה.

הבחורים הונחו להמשיך את לימודם בביתם או במרחבים מוגנים בקהילה, מתוך מטרה לשמור על שגרת לימוד לצד זהירות מופלגת כנדרש בעת הזו.