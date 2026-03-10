לקראת חג הפסח ננקטים בענף גידול הדגים בישראל צעדים מיוחדים בתחום הכשרות.

בתקופה שלפני החג מחליפים המגדלים את מזון הדגים למזון המותאם לכשרות לפסח, כדי להבטיח שהדגים המגיעים לשוק עומדים בדרישות ההלכתיות.

על רקע המלחמה והאתגרים בענפי החקלאות, ארגון מגדלי הדגים בישראל מבקש להרגיע את הציבור. על פי נתונים שפרסם הארגון, לא צפוי מחסור בדגי בריכות טריים, וכ-1,500 טון דגים מקומיים צפויים להגיע לשווקים ולשולחנות החג ברחבי הארץ.

בין הדגים שיוצעו לציבור: כ-550 טון קרפיון, כ-450 טון אמנון, כ-180 טון בורי וכ-100 טון מכל אחד מהמינים בס וברמונדי. בנוסף, צפויים להגיע לשוק גם כ-120 טון של דגים נוספים הנחשבים לאיכותיים במיוחד, בהם דניס, לברק, מוסר ופורל.

מנכ"ל ארגון מגדלי הדגים בישראל, חן פלור, אמר כי העבודה בבריכות הגידול נמשכת גם בתקופה המורכבת של המלחמה.

"מגדלי הדגים בארץ ממשיכים לעבוד כל העת, גם תחת ירי טילים בלתי פוסק ובכוח אדם מצומצם בשל גיוס עובדים למילואים. בשבועות האחרונים נערכנו לספק את מלוא הביקוש לדג ישראלי טרי בחג, ולכן גם בפסח הקרוב לא צפוי מחסור בדגי בריכות איכותיים וטריים מייצור מקומי. אנחנו קוראים לאזרחי ישראל להעדיף חקלאות ישראלית".

בארגון מגדלי הדגים מדגישים כי לשמירה על איכות ובטיחות המזון מומלץ לצרכנים לרכוש דגים טריים רק בנקודות מכירה מפוקחות, הפועלות תחת פיקוח המחלקות הווטרינריות של הרשויות המקומיות.