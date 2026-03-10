ברובע היהודי נפרדים מהרב פויכטונגר

הרב ישראל מאיר פויכטונגר, מהדמויות המוכרות ברובע היהודי בירושלים, נפטר אתמול (שני) בגיל 87.

הלוויתו יצאה בשעה האחרונה מכיכר החורבה שברובע היהודי בירושלים, בהשתתפות בני משפחה ותלמידים, והמשיכה להר המנוחות.

פויכטונגר חי ופעל ברובע היהודי במשך עשרות שנים. מכריו תיארו אותו כאדם שהקדיש את חייו לתורה ולחסד, ונודע ביחס חם וקרוב לכל אדם.

לדבריהם, הנפטר הקרין סביבו אווירה של אמונה ונתינה, ופעל מתוך תחושת אחריות כלפי כל מי שפגש.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה, ביניהם הרב אלון פויכטונגר, דיין בירושלים, והרב אמיתי פויכטונגר, ראש ישיבת תל ציון.

בני המשפחה סיפרו כי הנפטר ידע לראות את הטוב בכל אדם, ולמרות השנים המתקדמות שמר על קשר הדוק עם תלמידיו ומוקיריו ברובע.