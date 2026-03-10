ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב ביקרו היום (שלישי) באשדוד ונפגשו עם ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי.

במהלך הפגישה שוחחו על מוכנות העיר לשעת חירום המתבססת על המודל העירוני שנבנה לאורך שנים.

לסרי חיזק את ידיו של ראש הממשלה במאבק מול איראן ושלוחותיה, וציין כי העיר כולה עומדת מאחוריו עד להשלמת המשימה שתסיר את האיום הקיומי מעל ישראל.

"המדינה כולה עוברת ימים לא פשוטים, אך החוסן הלאומי ינצח כל מלחמה או סבב כי אנו מאמינים בצדקת הדרך", אמר לסרי.

הוא הדגיש בפני נתניהו ורגב את המחויבות של העירייה לשמור על בטחון התושבים, על המורל ולהמשיך במתן שירות לציבור עד לחזרה לשגרה מלאה.

"אני מאחל לכולנו לחזור לימים שקטים יותר, והם יבואו", סיכם.