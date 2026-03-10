נתניהו בנמל אשדוד: "מדינת ישראל מראה לעולם מה זה עם לוחם" איתי בית און, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) יחד עם שרת התחבורה מירי רגב בנמל אשדוד, וקיים סיור מקצועי והערכת מצב על רציפות הסחר הימי של מדינת ישראל בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

"הנמלים עובדים, השמיים עובדים, הכלכלה עובדת בכוח אדיר. אנחנו הולכים להעביר תקציב, על כך החלטנו היום, תקציב ביטחוני. הממשלה חזקה ויציבה, אבל הרבה יותר חשוב - המדינה חזקה ויציבה. מדינת ישראל מראה לעולם מה זה עם לוחם, מה זו מדינה לוחמת ומה זו כלכלה סופר איתנה", דברי נתניהו.

השרה רגב הוסיפה "מדינה במלחמה, שהמסחר שלה פתוח, שהכלכלה מתחזקת, שהמטבע מתחזק, שהסחר הימי עובד מלא, וגם השמיים עובדים - זה פשוט נס מכל הבחינות".