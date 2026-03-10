על רקע מבצע "שאגת הארי" והתקיפות הנרחבות באיראן, ערכו היום (שלישי) שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של גרמניה, יוהאן ואדפול, מסיבת עיתונאים משותפת בירושלים.

השניים הציגו עמדה נחרצת ומתואמת נגד המשטר בטהרן, תוך שהם מדגישים כי האיום האיראני אינו מוגבל רק לגבולות מדינת ישראל.

השר סער התייחס להישגי המבצע ולמטרות ארוכות הטווח. "יש לנו הישגים עצומים כבר עכשיו. כל מי שמסתכל סביבו רואה מה איראן עושה - לאנשים שלה שמפגינים ולכל המדינות באזור. ביקרנו בבית שמש ושוחחנו עם משפחות קורבנות פיגוע הטרור שבוצע בטילים עם ראשי נפץ מתפצלים נגד אזרחים".

סער הבהיר כי מינוי מנהיג עליון חדש באיראן רק מגדיל את הבעיה. "אנחנו רוצים להסיר לטווח הארוך את האיום הקיומי. קשה לראות את זה קורה עם המשטר הנוכחי; החמינאי החדש אינו פחות קיצוני מקודמו. תדמיינו מה יקרה ליציבות העולמית אם הם ימשיכו בתוכנית שלהם".

שר החוץ הגרמני הצהיר כי "איראן מתנגדת לא רק לישראל, אלא לכל האזור וגם לאירופה. ברור שהם ממשיכים בתוכנית שעלולה להוביל אותם לפצצה גרעינית - איום על כל העולם, לא רק על ישראל או גרמניה".

ואדפול הוסיף כי "הטילים הבליסטיים של איראן מאיימים על כולנו. המשטר בטהרן מממן ומפקד על קבוצות טרור כמו חיזבאללה, החות'ים וחמאס. יש לנו משטר שמגדיר בבירור שמטרתו העיקרית היא השמדת מדינת ישראל. ממשלת גרמניה לא יכולה להתעלם מכך".