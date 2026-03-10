בראיון לערוץ 7 מבית החולים רמב"ם בחיפה, מספר הרב אברהם קריגר, אביו של סגן מתנאל שנפצע באורח קשה מאוד בלבנון, על הפציעה, הטיפול בבן והצלתו תחת אש והתקוות לעתיד.

הרב קריגר מספר על הרגעים בהם התעורר בנו מניתוח מסובך בבית החולים, זיהה את סובביו והניע את ראשו לבקשת הצוות במשך דקות ספורות בטרם הוכנס שוב להרדמה לפני טיפול נוסף. הרב קריגר מתאר את ההודיה לקב"ה על כך שבנו מצליח לתקשר ולהתעורר, את אמירת 'מודה אני' ו'שמע ישראל' יחד עם מתנאל שלמעשה ניצל בנס. "הבנו לאחר מכן שהוא הגיע לבית החולים במצב שאין בו סיכוי בכלל. הוא הגיע עם אפס לחץ דם וכעת ברוך ה' הוא מגיב ורואה אותנו, ואומרים לו תפתח את העיניים והוא פותח ומגיב לנו בכן ולא".

"צריך הרבה כוחות, וזה כמו עם ישראל שלפעמים נראה שהוא נמצא במקום תחתיתי אבל הוא חי, קיים ומתפתח", אומר הרב קריגר המציין כי ההבנה שבנו היה בסכנת חיים של ממש הגיעה רק בשלב מאוחר יותר, וגם על כך הוא מודה. "אני לא בטוח שגם הצוות הרפואי שהוזעק היה מודע בכל רגע עד כמה מצבו חמור. הם ידעו אבל הם לא חשבו על זה. הוזעקו כמה ראשי מחלקות אל מיטתו והניתוח הראשוני היה קודם כל להציל את חייו ובהמשך עברנו למקצה השיפורים", כהגדרתו.

מתנאל קריגר צילום: באדיבות המשפחה

הרב קריגר מספר על המפגש עם החופ"ל שטיפל בבנו 15 שניות לאחר הפגיעה ממנה נהדף ונזרק לתעלה ועד שהגיע המסוק שפינה אותו תחת אש לבית החולים. הוא מספר על ההחלטות מצילות החיים שקיבל החופ"ל ברגעים הקריטיים, כולל החלטות שאינן "לפי הספר" מתוך הבנה שמדובר ברגע מיוחד, רגע שהוא "לא לפי הספר", כלשונו של הרב קריגר. "וההתנהלות הזו שלו היא ברוך ה' מצילת חיים".

החופ"ל גם הראה למשפחה סרטון שצילם החיזבאללה מהאירוע ושודר בטלוויזיה הלבנונית, ובו ניתן לראות כיצד עקבו הצלפים אחרי מתנאל שעלה אל הנמ"ר על מנת לתקן נשק תקול שהיה מותקן עליו, על מנת שלא להמתין לחוליית החימוש שלא הגיעה. "הוא היה ממש על הכוונות שלהם עד הרגע שבו רואים את הפיצוץ והוא נזרק לתעלה". מוסיף הרב קריגר ומתאר את הקושי לראות את התמונות המתעדות את מעקב המחבלים אחרי בנו, "זה רגע שהבן שלנו בין שמים וארץ", הוא אומר.

על תחושת הדאגה שליוותה את המשפחה בימים שקדמו לפציעה, אומר הרב קריגר כי הייתה דאגה "כי ידענו שבחודש האחרון מתנאל היה עסוק בהקמת המוצב הזה שהוא קם שם להר החולש אבל התחושה שלנו הייתה תחושה שהוא נתן לנו, נטע בנו, במעט מעט זמן שהיה יכול להקצות לנו, התחושה שהוא נתן לנו בכמה מילים הייתה שהמקום מוגן וחולש, אבל יש רגעים שלא ניתן לצפות אותם כמו רגעים של תקלה כזו, כשאתה חשוף".

בפציעתו הקשה איבד מתנאל את שתי רגליו, והוא צפוי לעבור תהליך ארוך של שיקום. הרב קריגר משוכנע שיהיו בו הכוחות לעמוד באתגר בגבורה "כפי שהוא היה נחוש. ברור לי שיהיה לו ולנו רגעים קשים מאוד. אנחנו חרדים מהרגע הזה שבו הוא יבין בדיוק את היקף הפגיעה, אבל משוכנעים שכעבור זמן לא רב הוא ירתום את עצמו למשימות העתיד".

בדבריו מביע הרב קריגר ביטחון שהקב"ה ייתן לבנו ולמשפחה את הכוחות להתמודד עם האתגר, והוא מודה בכל פה לצוותי הרפואה בבית החולים ש"עוטפים אותנו ואני פשוט נפעם ממסירות הנפש שלהם למתנאל. הם לוחמים. אחד הרופאים אומר לנו מרגע זה זו בכלל לא הדאגה שלכם אלא הדאגה שלי ואביא את מיטב המומחים ואעשה כל מה שצריך. אלו לא מילים רגילות שרופא שמטפל בכל כך הרבה אנשים אומר".

עוד הוא מספר על משפחות פצועים שמגיעות על מנת לחזק ולעודד אותו ואת המשפחה, מה שנותן למשפחה כבר בשלב מוקדם זה כוח רב. "ביום שישי, עוד לא עברו 8 שעות, וכבר אנחנו מקבלים טלפונים וווטסאפים מקהילות מכל העולם שמקבלות על עצמן תפילות, אמירת תהילים וקבלות. רואים את זה ואפשר כך להבין את הבחירה של הקב"ה בעם ישראל".

מוסיף הרב קריגר ומספר על השיחה עם אחראי הביטחון של בית החולים שסיפר לו על הרגעים בהם רץ הצוות להכניס את מתנאל מהמסוק לטיפול, רגעים בהם אמורים היו להתנתק מכל רגש, אך בפעם הזו לא הצליחו להתנתק וכשהמשפחה ישבה מחוץ לחדר הניתוח עמדו אנשי הצוות כשהם נרגשים וממתינים לשמוע אודות הטיפול במתנאל. "הוא אמר לי שזה נגע בהם ברמות. הם לא היו מסוגלים להתנתק. זה הלב שנוגע בלב ולא תמיד אפשר להכניס בין הלבבות חציצה. זה העם שלנו", הוא אומר וקורא לזכור רגעים שכאלה כעדות לליבו של העם היהודי דווקא בתקופה בה יש לא מעט רעשי רקע של שנאות ומחלוקות.