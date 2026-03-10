משטרת ישראל הודיעה כי בהתאם להערכת המצב הביטחונית ולהנחיות פיקוד העורף, הוחלט על הגבלת התקהלויות במרחבים שאינם מוגנים ובפרט במקומות הקדושים במטרה למנוע סיכון לציבור.

בהודעה שפרסמה המשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת לאורך כל ימות השנה כדי לאפשר את חופש הפולחן והדת לכלל העדות והדתות במקומות הקדושים בירושלים. בעת הזו, המשימה העליונה הניצבת לנגד עינינו היא שמירה על חיי אדם וביטחון הציבור, בהתאם להנחיות המקצועיות של פיקוד העורף".

לפי ההחלטה, קיום תפילה יתאפשר אך ורק במקומות בהם קיים מרחב מוגן תקני, ובכפוף למגבלות ההתקהלות המעודכנות.

המשטרה קראה לציבור לגלות אחריות אישית, להישמע להנחיות פיקוד העורף והשוטרים בשטח, ולהימנע מהגעה למקומות הקדושים שעדיין סגורים לקהל המתפללים והמבקרים הרחב.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול ברגישות ובנחישות כדי לאזן בין קיום אורח החיים הדתי לבין חובתנו המוסרית והחוקית להגן על שלום הציבור", נכתב בהודעה.