שר הביטחון ישראל כ"ץ גילה בישיבת הממשלה היום (שלישי) כי נפתחה חקירה במערכת הביטחון אודות הדלפת מועד התקיפה באיראן לערוץ 12.

הכתב מוטי קסטל דיווח בערוץ 14 כי הנושא עלה בישיבת הממשלה מצד חלק מהשרים שתהו כיצד עבירה ביטחונית מסוג זה לא נחקרת לעומק.

השר יואב קיש שאל "אני לא מבין כיצד ייתכן שיש מי שהדליפו לערוץ 12 את מועד התקיפה המדויק, והדבר הזה עובר בשקט? איך זה ייתכן?".

הוא הוסיף "צוות המגישים והמערכת היו באולפן מאופרים ומוכנים. הרי הדבר הזה יכל לדלוף ולסכן את מדינת ישראל ואת המערכה כולה".

שר הביטחון כ"ץ השיב לו "הדבר הזה לא עובר בשקט. נפתחה חקירה של המלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) והיא כרגע מתנהלת".