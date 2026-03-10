משמרות המהפכה האיראניות דיווחו היום כי במטח האחרון שוגרו טילים לעבר אזורי כינוס אמריקנים בבחריין ובאמירויות - ולעבר "משגרי טילים נסתרים בבני ברק".

הטענה החריגה, שדווחה על ידי העיתונאי רועי קייס ב'כאן 11', נכללה בסיכום שפרסמו משמרות המהפכה על מטח הטילים ה-34 ששוגר במסגרת המלחמה.

לפי ההודעה, במסגרת המטח שוגרו טילים מסוג קדר, עמאד ופתאח, וכן טילים היפרסוניים מסוג ח'ייבר.

עוד נטען כי הטילים כוונו גם לעבר "שטחי כינוס של חיילים אמריקניים" בבסיס א-ד'פרה שבאיחוד האמירויות ובבסיס אל-ג'ופייר שבבחריין, וכן לעבר יעדים בישראל, ביניהם בסיס רמת דוד ושדה התעופה האזרחי של חיפה.

קייס הסביר כי ההודעה האיראנית נועדה ככל הנראה להכשיר ירי לעבר אזורי אוכלוסייה.