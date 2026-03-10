אילוסטרציה של התקיפות במחוז "אילאם" צילום: דובר צה"ל

במסגרת מבצע "שאגת הארי", צה"ל ממשיך להעביר מסר נחרץ למשטר האייתוללות: לא רק יכולות השיגור והגרעין נמצאות על הכוונת, אלא גם התשתיות המאפשרות למשטר לשלוט באוכלוסייה ולדכא מחאות פנימיות.

הערב (שלישי) חושף צה"ל כי בשבוע האחרון הושלמה השמדתם של מרבית נכסי הליבה של כוחות ביטחון הפנים והבסיג' במחוז אילאם שבמערב איראן.

מחוז אילאם נחשב למעוז של מנגנוני הביטחון האיראניים, ממנו הוצאו לפועל מתווי טרור רבים. בתקופת המחאות האחרונה בחודשים דצמבר-ינואר, שימשו הכוחות במחוז זה כחוד החנית בדיכוי האכזרי של האזרחים האיראנים, תוך שימוש באלימות קשה.

במתקפה שיטתית של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, הושמדו היעדים הבאים: המפקדה הראשית של ביטחון הפנים במחוז, מטה המיניסטריון, מפקדת גדודי הדיכוי שאחראי ישירות על הפעלת כוח נגד מפגינים, מפקדת היחידה המיוחדת של ביטחון הפנים ומספר מפקדות של יחידות הבסיג' שנועדו להדק את אחיזת החנק של המשטר בתושבים.

בצה"ל מבהירים כי הכוחות שהותקפו הם חלק בלתי נפרד מהכוחות החמושים של איראן, המנהלים במשך שנים פעולות טרור אזוריות. לצד זאת, הם מהווים את זרוע הדיכוי המרכזית האחראית למעצרים נרחבים ואלימות שיטתית כלפי העם האיראני.