הרמטכ"ל בבסיס תל נוף צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הגיע היום (ג') לבסיס חיל האוויר 'תל נוף', אחד המוקדים המרכזיים של מבצע "שאגת הארי". במהלך הביקור, ליווה אותו מפקד הבסיס, תא"ל ש', שהציג סקירה מבצעית על מוכנות הטייסות השונות, מערכי הכטמ"ם ויחידות התחזוקה.

בשיחה שקיים עם הצוותים הטכניים, הדגיש הרמטכ"ל כי הם עמוד השדרה של היכולת המבצעית: "בשם כל עם ישראל - אתם מדהימים. אני יודע שאתם עובדים סביב השעון. הצוותים הטכניים, בלעדיכם לא ניתן היה להשלים כל כך הרבה משימות. המכונה האופרטיבית הזאת לא יכולה לעצור".

"אנחנו מוציאים עכשיו לדרך 'רכבות אוויריות' שתוכננו בקפידה. יש פה 'רכבות קליע' - משימות שמתפרצות מהר ופוגעות בדיוק אדיר. הצטברות הרכבות האלו היא שמעניקה לנו את היכולת להגיע לאויבים שלנו לפני שהם מגיעים אלינו", הוסיף.

למרות ההישגים המרשימים בחר זמיר להזהיר מפני שאננות: "יש לפנינו עוד אתגרים גדולים. אסור לרגע להוריד את הרגל מהדוושה. אני בטוח בחיל האוויר ובצה"ל שידעו לנוע קדימה בעוצמה ובאמונה גדולה, להושיע את ישראל ולנצח במלחמה".