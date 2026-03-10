תיעוד חדש של הפגיעה בתחנת הלוויינים בעמק האלה פורסם הערב (שני) - שעות אחרי שצה"ל הודה כי הייתה תקלה ולא הופעלו התרעות.

מהתחקיר עולה כי במטח שוגרו מספר רקטות, שרובן יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האווירית.

עם זאת, לגבי שני איומים ספציפיים, בוצעו ניסיונות יירוט - אך אלו לא צלחו. כתוצאה מכך זוהו נפילות בשטח, כאשר המערכת לא הפעילה התרעה לאזרחים באותם מוקדים.

בצה"ל מדגישים כי סוג האיום ששוגר אינו חדש למערכת הביטחון, וכי חיל האוויר התמודד בהצלחה עם איומים דומים בעבר. עם זאת, הכישלון הנוכחי הוביל לבחינה מחודשת של פרוטוקולי היירוט וההתרעה.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, התייחס לממצאי התחקיר: "מוקדם יותר היום השלמנו תחקיר משותף עם חיל האוויר. הפקנו את הלקחים הרלוונטיים מאירועי אמש וביצענו את ההתאמות הנדרשות במערכות".

בסיום התחקיר בוצעו התאמות טכנולוגיות ומבצעיות שנועדו לחזק את יכולות הגילוי והיירוט נגד איומים דומים בזירה הצפונית, כדי למנוע הישנות של מקרים בהם נפילות מתרחשות ללא התרעה מוקדמת לאוכלוסייה.