בזמן שחיל האוויר הישראלי והצבא האמריקני ממשיכים להלום במטרות אסטרטגיות באיראן במסגרת מבצע "שאגת הארי", שרים בממשלה מעריכים כי בעוד שהמערכה האווירית עשויה להסתיים בקרוב, התהליך לשינוי המשטר יהיה ממושך וידרוש מעורבות אזרחית פנימית.

"ייתכן שייקח כשנה עד שהמשטר האיראני ייפול", אמרו השרים לכאן חדשות. לדבריהם, ההפצצות המשותפות לישראל ולארצות הברית צפויות להיפסק בעת הקרובה ואז יעבור מרכז הכובד למישור האזרחי. "העבודה אחר כך תהיה של העם האיראני. איראן היא מדינה גדולה, והחלפת משטר שרוצח את המפגינים שלו היא משימה מורכבת ביותר".

אחד האתגרים המרכזיים שצוינו בתדרוך הוא "העלטה האינטרנטית" הכמעט מוחלטת שכפה משטר האייתולות על המדינה מאז תחילת הלחימה.

ניתוק הרשת מקשה על איסוף מודיעין לגבי המתרחש בתוך הערים ומקשה על המפגינים לתאם את צעדיהם. גורמי ביטחון העריכו כי בשלב זה התנאים ליציאה המונית לרחובות טרם הבשילו, ולכן התקיפות הצבאיות יימשכו גם בשבוע הקרוב כדי להמשיך ולערער את מוקדי הכוח של המשטר.