נתניהו וסמוטריץ' בהצהרה משותפת איתי בית און, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרו הערב (שלישי) הצהרה משותפת בנוגע להאצת אישור תקציב המדינה שיכלול תוספת משמעותית לנושאי ביטחון ויוסרו ממנו הטבות שתוכננו להינתן לאזרחים.

השר סמוטריץ' הסביר "ברקע מלחמת הקיום ההכרחית שאנחנו מנהלים להשמדת ציר הרשע האיראני, אנחנו מתכנסים עכשיו להעברה מיידית של תקציב המדינה, כשבמרכזו נעביר את התוספת הנדרשת לתקציב הביטחון למימון המלחמה".

לדבריו "כדי להצליח במשימה הזו אנחנו שמים עכשיו בצד סוגיות שבמחלוקת, שאינן מתאימות לעת מלחמה. אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס, שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחדות, לאחריות לאומית, ואני מודה לך, אדוני ראש הממשלה, ולכל חברי הממשלה והקואליציה".

הוא ציין כי "העברת התקציב באופן מיידי תאפשר לנו, בעזרת השם, לנצח את המלחמה, לתת שירות טוב לאזרחי ישראל בתחומים רבים, לקבוע סדר אזורי חדש במזרח התיכון, שבמרכזו מדינת ישראל כמעצמה אזורית ועולמית ולהעלות את מדינת ישראל למסלול צמיחה, פיתוח ושגשוג מואץ בשנים הקרובות. יחד, אדוני ראש הממשלה, אנחנו, בעזרת השם, מנצחים במלחמה ומנצחים בכלכלה".

ראש הממשלה נתניהו הוסיף "אנחנו במערכה עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. היינו חייבים לצאת למערכה הזאת. אבל זה עולה הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון, למאמץ המלחמתי".