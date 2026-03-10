סקר של מכון "מאגר מוחות" שפורסם בחדשות 13 שנערך לראשונה מאז פרוץ המלחמה עם איראן מצביע על היחלשות של גוש מתנגדי נתניהו.

על פי הנתונים, לו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת הליכוד הייתה זוכה ב-25 מנדטים והופכת לסיעה הגדולה ביותר בכנסת. מפלגתו של בנט מגיעה למקום השני עם 17 מנדטים - ירידה של כ-5 מנדטים מהסקרים האחרונים.

הרשימה המשותפת מזנקת ל-16 מנדטים והופכת לסיעה השלישית בגודלה. מפלגת "ישר!" זוכה ב-13 מנדטים, ש"ס ב-10, עוצמה יהודית ב-9, יש עתיד 9, ישראל ביתנו 8, הדמוקרטים 7 ויהדות התורה 7.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש מתנגדי נתניהו משיג על פי הסקר 53 מנדטים וגוש מפלגות הקואליציה 51.

73% מהנשאלים הביעו תמיכה בהחלטה לצאת למלחמה באיראן, ו-56% סבורים כי יש להמשיך בה. בנוגע לאמון בהנהגה, 53% מהציבור סומכים על ראש הממשלה בנימין נתניהו בניהול המערכה.