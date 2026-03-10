השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ממשיך ביישום רפורמת הנשק הלאומית: יממה בלבד לאחר שהכריז על הוספת 41 שכונות בירושלים למעגל הזכאות, הודיע היום (שלישי) השר על הכללתה של העיר כפר סבא ברשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי.

ההחלטה התקבלה בתום עבודת מטה מקצועית של משטרת ישראל ואגף כלי ירייה, שבחנו את צורכי הביטחון של תושבי השרון ואת האתגרים הביטחוניים הייחודיים לעיר בעת הזו.

המהלך מתבצע בעיתוי רגיש במיוחד - בצל מבצע "שאגת הארי" ותקופת חודש הרמדאן - מתוך תפיסה מבצעית לפיה אזרחים חמושים ומיומנים מהווים מרכיב קריטי ביכולת התגובה הראשונית לפיגועי טרור.

במשרד לביטחון לאומי מדגישים כי למרות הרחבת הזכאות, כל מבקש יידרש לעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק ובתנאי הסף לקבלת הרישיון. מאז תחילת הרפורמה תחת השר בן גביר, למעלה מ-240,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק - מספר חסר תקדים שהוכח במקרים רבים כגורם מציל חיים בסיכול פיגועים בזמן אמת.

השר בן גביר אמר "אני גאה להמשיך את המהפכה. יום אחרי ירושלים, אנחנו מוסיפים גם את כפר סבא לרשימת האזורים הזכאים - ואנחנו לא נעצור כאן. דווקא בצל המלחמה, לתושבי כפר סבא יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים. אני קורא לתושבי העיר: לכו להתחמש".