ערבי-ישראלי מג'סר א-זרקא נעצר היום (שלישי) לאחר שפרץ לביתו של שורד השבי בר קופרשטיין בתל אביב וגנב את הקורקינט שלו - בזמן אזעקה.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בסריקות ואיתרה במהירות את החשוד במעשה.

מחקירה ראשונית עלה כי החשוד ביקש לנצל את העובדה שקופרשטיין מיהר להיכנס למרחב מוגן, פרץ לדירה וגנב את הקורקינט. אלא שעל כלי הרכב הותקן אמצעי איתור וכך הוא נתפס במהירות.

קופרשטיין שיתף באירוע וכתב: "כמו שאתם יודעים כל הניסים והנפלאות קורים לי. הייתה עכשיו אזעקה, נכנסתי הביתה לממ"ד ואיזה בחור חמוד החליט לפרוץ לי הביתה ולגנוב לי את הקורקינט. אבל הוא לא ידע שהיה לי אייר תג על הקורקינט, אז בזכות משטרת ישראל האלופים האלה הם רדפו אחרי הבן אדם ותוך דקות בודדות הצליחו להשיג אותו. הוא אזוק על הרצפה. תודה למשטרת ישראל שגם בימים הלא פשוטים האלה הם מצליחים לעזור לי".