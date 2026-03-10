המתח במפרץ הפרסי מגיע לשיא חדש: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הערב (שלישי) איום ישיר וחסר תקדים לעבר המשטר האיראני, בעקבות דיווחים ברשת CNN על כך שטהרן החלה להניח מוקשים ימיים במצרי הורמוז - עורק החיים המרכזי של משק האנרגיה העולמי.

בפוסט חריף שפרסם ברשת Truth Social, הבהיר טראמפ כי ארה"ב לא תעבור בשתיקה על ניסיון לחסום את נתיבי השיט הבינלאומיים: "אם איראן שמה מוקשים במצרי הורמוז - ואנחנו רוצים שהם יוסרו מיידית! אם הם לא יוסרו, ההשלכות הצבאיות לאיראן יהיו ברמה שלא נראתה בעבר". עם זאת, הנשיא השאיר פתח לנסיגה איראנית כשהוסיף: "אם הם יסירו את מה שאולי הונח - זה יהיה צעד ענק בכיוון הנכון".

במקביל לאיומים, הבהיר טראמפ כי הכוחות האמריקניים כבר פועלים בשטח בעוצמה. בפוסט נוסף הכריז הנשיא: "בשעות האחרונות השמדנו לחלוטין 10 סירות וספינות להנחת מוקשים שלא היו פעילות, ויש עוד הרבה בדרך!".

טראמפ חשף כי צבא ארה"ב משתמש בטכנולוגיות מתקדמות, הדומות לאלו המשמשות למלחמה במבריחי סמים, כדי לאתר ולהשמיד את כלי השיט הקטנים של משמרות המהפכה המנסים לזרוע הרס בנתיבי המים. "אנחנו משתמשים באותן יכולות נגד סירות המוקשים", כתב הנשיא, תוך שהוא מדגיש את עליונותה הטכנולוגית של ארה"ב בזירה הימית.