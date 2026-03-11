שש פעמים במהלך הלילה (רביעי) נאלצו תושבים ברחבי הארץ להיכנס למרחבים מוגנים בעקבות שיגורים מאיראן.

השיגורים גרמו להפעלת אזעקות באזורים רבים, מנתניה ועד אשדוד. חלק מהטילים יורטו, והאחרים התפוצצו בשטחים פתוחים.

ברוב המטחים נמסר ממד"א כי חובשים ופרמדיקים יצאו לטפל במקרים של אנשים שנפלו בדרכם למרחב המוגן ובנפגעי חרדה.

באחד המטחים התנגש רכב בגדר ועלה באש במהלך אזעקה בנס ציונה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לשתי פצועות במצב קל ופינו אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא.

במקביל נרשם גם ירי של טילים וכטב"מים מלבנון לעבר הצפון. לא דווח על נפגעים או על נפילות.