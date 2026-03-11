בעוד חיל האוויר הישראלי והאמריקני הולמים במטרות אסטרטגיות ברחבי איראן, הקהילה היהודית במדינה מוצאת את עצמה במלכוד מסוכן.

בקהילה היהודית באיראן עברו למתכונת חירום של שמירה על פרופיל נמוך במיוחד, הכוללת ביטול חתונות, חגיגות ואירועים קהילתיים המוניים.

למרות המלחמה, גורמים בקהילות יהודיות בתפוצות המעורים במצב בטהרן מדווחים כי נכון לעכשיו לא זוהתה הרעה מכוונת ביחס המשטר כלפי היהודים. החשש המרכזי הוא מ"חשד לריגול" או קשר עם ישראל, שעלול להוביל למעצרים אכזריים.

הלחץ שבו נתונה הקהילה בא לידי ביטוי גם במישור הפוליטי. נציג היהודים בפרלמנט האיראני, הומיון שמח' - שנוהג ליישר קו עם המשטר כדי להגן על קהילתו - נאלץ להוציא הודעת גינוי חריפה לחיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי.

בקהילה הבינלאומית מזכירים כי בחודשים האחרונים, עוד לפני פרוץ המערכה הנוכחית ובצל מבצע "עם כלביא", עצר משטר האייתוללות מספר יהודים איראנים באשמת קשרים עם ישראל. חלקם עדיין מוחזקים בתנאים קשים במרתפי המודיעין האיראני וגורלם אינו ידוע.