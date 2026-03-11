תיעוד: צה"ל חיסל חוליית כטב"מים באיראן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר סיכל ביום שני שיגור כטב"מים מאיראן לעבר ישראל. בפעילות משולבת של אגף המודיעין וחיל האוויר, זוהתה חוליית שיגור כשהיא נערכת לשילוח כלי טיס בלתי מאוישים לעבר שטח מדינת ישראל.

הזיהוי בוצע באתר שיגור במערב איראן, מרחב המשמש את משמרות המהפכה כבסיס יציאה להתקפות ארוכות טווח.

כלי טיס של חיל האוויר שעקב אחר המתרחש, שיגר חימוש מדויק לעבר החולייה לאחר שאנשיה נכנסו לאתר במטרה להוציא לפועל את השיגור.

בצה"ל מבהירים כי מדובר בחלק מפעילות שיטתית ורחבה שמטרתה לצמצם ככל הניתן את יכולות הירי של איראן לעבר העורף הישראלי.