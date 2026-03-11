בלונדון לא יצעדו השנה למען האייתוללות: שרת הפנים הבריטית, שבאנה מחמוד, אישרה את בקשתו החריגה של מפכ"ל משטרת המטרופולין, מארק ראולי, לאסור את קיום צעדת "יום אל-קודס" השנתית במרכז העיר.

המהלך, שנחשב לנדיר בממלכה, מגיע על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה בעקבות מבצע "שאגת הארי" והחשש הכבד מהתלקחות אלימה ברחובות הבירה.

מדובר בפעם הראשונה מאז שנת 2012 שמשטרת לונדון משתמשת בסמכותה לבקש מהממשלה לאסור מצעד פוליטי. "החלטה זו נחוצה כדי למנוע הפרות סדר ציבוריות חמורות בהקשר של הסכסוך הנמשך במזרח התיכון", הבהירה שרת הפנים.

"יום אל-קודס" נוסד בשנת 1979 על ידי מנהיג המהפכה האסלאמית, רוחאללה חומייני, כאירוע שנתי המוקדש לקריאות להשמדת ישראל ולתמיכה בטרור. לאורך עשרות שנים הפך המצעד בלונדון למוקד של חיכוך, כאשר המשתתפים בו נראו לא פעם מניפים סמלים של ארגוני טרור כמו חיזבאללה וחמאס.

השנה, העיתוי הפך את המצעד לנפיץ במיוחד: האירוע תוכנן להתקיים שבועיים בלבד לאחר תחילת המתקפה הישראלית-אמריקנית על מתקני המשטר בטהרן, וכחודשיים לאחר שהמשטר ביצע טבח אכזרי באזרחיו המפגינים בתוך איראן.

בארגון "קמפיין נגד אנטישמיות" בירכו על ההחלטה אך הבהירו כי המאבק רחוק מסיום. "נהדר לשמוע שמצעד השנאה של האייתוללה נאסר, אבל זה לא מספיק. יש להוציא מחוץ לחוק את משמרות המהפכה. אסור לבריטניה לחזור על הטעות הישנה של לעשות מעט מדי ומאוחר מדי".