בעוד צה"ל מעמיק את פגיעתו בתשתיות הטרור על אדמת איראן, בטהרן מנסים לשדר "עסקים כרגיל".

הגנרל איבראהים ג'בארי, מיועציו הבכירים של מפקד משמרות המהפכה, הצהיר היום (רביעי) כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה למערכה ארוכת טווח שתתפרס על פני שנים, כך דיווח שמעון מיג'אן בכאן חדשות.

בראיון לערוץ "אל-ערבי", הבהיר ג'בארי כי המשטר אינו נרתע מהמתקפות המשולבות של ישראל וארה"ב. "הכנו את עצמנו למלחמה מתמשכת. אם המלחמה בין עיראק לאיראן בשנות ה-80 נמשכה שמונה שנים, היום אנחנו מוכנים למלחמה שתימשך עשור".

למרות הדיווחים על פגיעה קשה במערכי הלוגיסטיקה והייצור של המשטר במבצע "שאגת הארי", ג'בארי טען כי קצב השיגורים לא נפגע: "אנחנו נמצאים במוכנות שיא. המחסנים שלנו מלאים בטילים ובכטב"מים. אנחנו משגרים טילים ובמקביל ממשיכים לייצר טילים חדשים ולמלא את המלאים, במיוחד בטילים המתקדמים והעוצמתיים ביותר".

לדבריו, הירי שבוצע עד כה היה רק "יריית הפתיחה" שנועדה לשחוק את מערכות ההגנה האווירית של ישראל: "שיגרנו מספר גדול של טילים מהדור הראשון והשני כדי להרוס את ההגנה האווירית והמכ"מים שלהם. מצויים בידינו יכולות שהסתרנו אותם, ואם יהיה צורך - נכניס אותם למערכה".