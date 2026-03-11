יוסי דגן והרב אליקים לבנון ביישוב החדש רועי חדי

מועצה אזורית שומרון הקימה לפנות בוקר (שלישי) יחד עם תנועת אמנה ישוב חדש בהר עיבל, סמוך לאתר המקראי "מזבח יהושע" שבנה יהושע בן נון בכניסת עם ישראל לארץ, ובהמשך להחלטת הממשלה בנושא.

בשלב ראשון תוקם במקום ישיבה חקלאית - שלוחה של ישיבת ההסדר אלון מורה - ובהמשך יצטרפו משפחות הגרעין החדש.

לאורך הלילה ליווה ראש מועצת שומרון ת העבודות בשטח ובסופן, וברך בהתרגשות ברכת "מציב גבול אלמנה" יחד עם הרב אליקים לבנון, רב המועצה האזורית שומרון וראש ישיבת "ברכת יוסף" באלון מורה.

הקמת הישוב היא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון" השואפת לעבות את ההתיישבות וליצור רצף התיישבותי ישראלי איתן באזור.

הקמת היישוב בסמוך למקום המזוהה עם מזבח יהושע שבהר עיבל מגיעה גם בעקבות ניסיונות הפגיעה וההרס באתר ההיסטורי והתנ"כי על ידי הרשות הפלסטינית.

יוסי דגן אמר "אנחנו זוכים הבוקר הזה להרגיש את משק כנפי ההיסטוריה, לעשות כאן ביחד היסטוריה ולהקים הבוקר הזה יישוב חדש, במרומי הר עיבל, ליד ובצמוד למקום שיהושע בן נון בנה בו את המזבח ועם ישראל הפך בו לעם. אנחנו לא עומדים כאן כאנשים פרטיים, אנחנו עומדים כאן בשם כל עם ישראל לדורותיו - מההיסטוריה בדור הזה ועם ישראל בעתיד. נברך כולנו ברכת "מציב גבול אלמנה", ברכה של הרואה ערי ישראל ויישובן.

אני מבקש להזכיר כאן במעמד הזה את רב-סרן אורי קולטון וסרן אורי מנור, זיכרונם לברכה, טייסי חיל האוויר שנפלו כאן. אני מבקש להזכיר את הרב בנימין הרלינג, הי"ד, שנרצח כאן, לא רחוק מכאן, בהר עיבל, ואת נחמיה פרלמן, זיכרונו לברכה, שמסר את חייו למען הר עיבל. אנחנו זוכים לעשות כאן ביחד את המעשה הציוני החשוב ביותר שיכול להיות בדורנו. ולהקים יישוב בהר עיבל. ואנחנו עושים את זה בשם כל עם ישראל", הוסיף.

הרב אליקים לבנון ציין כי מדובר ב"יום גדול לעם ישראל, בימים אלה אנחנו מקימים עוד נדבך גדול. כאשר אברהם אבינו עבר בארץ, הוא לא ידע לאן הוא מגיע. הנה אנחנו ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו. חכמים אומרים שדרכו של אברהם אבינו: "תהא נוחה לבניו להיכבש". אברהם אבינו הולך ואז הדרך נעשית נוחה לבניו להיכבש. עברו אלפי שנים מאז, ואנחנו ברוך השם ממשיכים את דרכו, הולכים בדרכו, והדרך נוחה להיכבש בזכות פעילות אדירה של מועצה אזורית שומרון, ממשלת ישראל, השר בצלאל סמוטריץ' בזכות כולם אנחנו זוכים להיות ממשיכי דרכו של אברהם אבינו. בעזרת השם, כשם שהוא היה יסוד לעם ישראל כך גם המקום כאן יהווה יסוד לעוד הרבה הרבה יישובים, תקומה גדולה של עם ישראל, תשועה גדולה ונראה גאולה שלמה במהרה בימינו בקרוב".