גל האנטישמיות המשתולל בעולם בצל מבצע "שאגת הארי" הגיע השבוע לשיא אלים נוסף בסן חוזה, קליפורניה. שני ישראלים-אמריקנים, ליאור זהבי ודניאל לוי, המתגוררים בארה"ב מזה שנים, נפלו קורבן למתקפה ברוטלית בפתח מסעדה מקומית, רק בשל העובדה ששוחחו ביניהם בעברית.

בתיעוד התקרית נראים שלושה תוקפים מתנפלים על השניים, חובטים בהם בעוצמה ומפילים אותם לרצפה. לפי עדות המותקפים, הרקע למעשה היה פוליטי-אנטישמי מובהק: "הם פשוט התחילו להכות, בלי להחליף מילה," שיחזר זהבי בראיון לכאן חדשות. "הם צעקו לנו: 'אל תתעסקו עם איראן'".

הוא סיפר בכאב על רגעי האימה ועל האדישות המקוממת של עוברי האורח. "אלו היו מכות אכזריות מאוד. דניאל איבד את ההכרה כבר מהאגרוף הראשון, ונאלצתי להתמודד עם שלושתם לבד. מה שבאמת עצוב זה שאיש מהנוכחים לא ניסה לסייע לנו".

השניים פונו לבית חולים מקומי כשהם סובלים מחבלות קשות, בעיקר בפנים, אך שוחררו בהמשך. זהבי ציין כי אין זו הפעם הראשונה שהוא חווה אנטישמיות על בשרו: "לפני כשנה ריססו לי צלבי קרס בעסק. האווירה כאן הפכה למסוכנת מאוד עבור ישראלים".

הקונסול הכללי של ישראל בסן פרנסיסקו קרא לנבחרי הציבור בקליפורניה לגנות את התקרית באופן רשמי. משטרת סן חוזה פתחה בחקירה, כאשר הכיוון המרכזי הוא פשע שנאה על רקע לאומני ודתי.