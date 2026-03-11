סימני שאלה כבדים מרחפים מעל כשירותו ותפקודו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל, שנבחר רק לאחרונה לעמוד בראש משטר האייתולות.

למרות המינוי הדרמטי בשיא מבצע "שאגת הארי", חמינאי הבן לא הופיע בפומבי, לא נשא נאום ואפילו לא פרסם הודעה כתובה אחת.

הלילה (רביעי) דיווח ה"ניו יורק טיימס" מפי שלושה גורמים רשמיים באיראן כי הסיבה להיעלמות היא פציעה משמעותית שספג מוג'תבא כבר ביום הראשון למלחמה.

על פי הדיווח, המנהיג החדש סובל ממספר פציעות, כשהחמורה שבהן היא ברגליו, עובדה המגבילה את יכולת התנועה שלו. לצד אביו של מוג'תבא נהרגו גם אשתו, בנו ואמו.

מעבר לפציעה הפיזית, הגורמים מציינים כי חמינאי מסתתר במתקן מאובטח וסודי מחשש שישראל תאתר את מיקומו ותחסל אותו.

במקום המסתור קיימת "תקשורת מוגבלת", מה שמוסיף לנתק שבו הוא נמצא. באתר האופוזיציה "איראן ווייר" נטען כי אפילו נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, לא שוחח עם המנהיג העליון שלו מאז המינוי.